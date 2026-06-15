Công nghệ 15/6: iPhone Fold Ultra sẽ có giá vượt 2.000 USD, ra mắt 2026?

(VTC News) -

iPhone Fold Ultra - giá vượt 2.000 USD

Apple được cho là sẽ ra mắt chiếc iPhone Fold đầu tiên vào cuối năm 2026, có thể mang tên iPhone Ultra Fold. Các đoạn mã trong iOS 27 beta đã hé lộ tính năng nhận diện góc gập, cho thấy Apple đang chuẩn bị cho thiết bị màn hình gập. Nhiều chuyên gia dự đoán máy sẽ có thiết kế dạng “book-style” với bốn camera và tích hợp cả Touch ID lẫn Dynamic Island.

Hình ảnh mô phỏng giả định của iPhone Fold. (Nguồn: Mashable/Zain bin Awais)

Theo các rò rỉ, iPhone Fold sẽ sở hữu màn hình OLED 7,8 inch bên trong và 5,5 inch bên ngoài, độ dày chỉ khoảng 9,5 mm khi mở. Máy dùng chip A20, pin dung lượng lớn hơn 5.000 mAh, cùng công nghệ bản lề bằng kim loại lỏng để tăng độ bền. Samsung Display được cho là đối tác sản xuất màn hình, hứa hẹn loại bỏ vết gấp vốn gây khó chịu trên các dòng foldable khác.

iPhone Fold Ultra có mức giá dự kiến khá cao, khoảng 2.399 USD, vượt cả Galaxy Z Fold 7. Dù vậy, các nhà phân tích tin rằng Apple sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường foldable, giống như cách hãng từng làm với AirPods. Những bản dựng xuất hiện gần đây càng khiến cộng đồng công nghệ háo hức chờ đợi.

Galaxy S27 Ultra cải thiện camera và pin

Samsung Galaxy S27 Ultra, dự kiến ra mắt đầu năm 2027, được đồn đoán sẽ loại bỏ camera tele 3x truyền thống và thay bằng ống kính periscope 5x. Công nghệ mới này hứa hẹn mang lại chất lượng ảnh tốt hơn, đặc biệt ở mức zoom 3x vốn thường bị phàn nàn trên các dòng Ultra trước đây.

Galaxy S27 Ultra - bước tiến mới về camera và pin. (Nguồn: Naver)

Theo báo cáo, Samsung có thể tận dụng sức mạnh của camera chính 200MP kết hợp với ống kính periscope để tạo ra ảnh zoom 3x thông qua kỹ thuật xử lý hình ảnh. Điều này giúp cải thiện độ sắc nét, màu sắc và khả năng chụp trong điều kiện thiếu sáng - vốn là điểm yếu của camera tele nhỏ.

Ngoài camera, Galaxy S27 Ultra cũng được kỳ vọng nâng dung lượng pin vượt mức 5.000mAh, vốn đã giữ nguyên nhiều thế hệ. Việc loại bỏ camera 3x có thể giúp Samsung có thêm không gian cho viên pin lớn hơn, mang lại trải nghiệm bền bỉ hơn cho người dùng.

Linux 7.1 hiệu năng tốt hơn cho đồ họa

Linus Torvalds vừa công bố phiên bản ổn định của nhân Linux 7.1, sớm hơn nửa ngày do lịch trình di chuyển. Đây là một chu kỳ phát hành khá đặc biệt khi số lượng lỗi liên quan đến AI/LLM tăng mạnh, nhưng cuối cùng vẫn được phát hành đúng thời gian.

Linux 7.1 mang đến nhiều cải tiến nổi bật: trình điều khiển NTFS mới, hỗ trợ Intel FRED cho vi xử lý Panther Lake và các CPU tương lai, hiệu năng tốt hơn cho đồ họa Intel Arc Battlemage, cùng nhiều cải thiện cho GPU AMD Radeon đời cũ. Ngoài ra, còn có hàng loạt cập nhật nhỏ về driver âm thanh, mạng và công cụ theo dõi.

Torvalds cho biết việc phát hành diễn ra trong khi ông đang di chuyển qua nhiều múi giờ, nên quá trình mở cửa merge window có thể gặp chút trục trặc. Tuy nhiên, cộng đồng kỳ vọng Linux 7.1 sẽ là bước tiến quan trọng trước khi bước sang chu kỳ phát triển 7.2.