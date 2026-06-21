Cầu thủ che miệng cãi nhau bị thẻ đỏ, HLV Paraguay dạy cách chửi không sợ phạt

(VTC News) -

Phát biểu sau trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 ở World Cup 2026, huấn luyện viên Gustavo Alfaro (Paraguay) chia sẻ đầy hài hước về tấm thẻ đỏ mang tính lịch sử của cầu thủ đội nhà. Miguel Almiron là cầu thủ đầu tiên trên thế giới bị đuổi khỏi sân vì lỗi che miệng khi 2 đội có tranh cãi.

“Thông thường cứ sau mỗi trận đấu, toàn đội tuyển Paraguay cùng nhau cầu nguyện và tôi sẽ nói một vài điều đặc biệt. Nhưng sau trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Miguel Almiron lên tiếng xin lỗi đồng đội vì sai lầm cậu ấy gây ra, đồng thời đặt toàn đội vào một thế khó.

Thú thật, tôi đã nói với cậu ấy rằng cậu nói bằng tiếng Guarani (ngôn ngữ phổ thông tại Paraguay – PV), thế thì ai mà hiểu được. Nếu cậu bảo hắn ta xuống địa ngục bằng tiếng Guarani, ai hiểu đây? Hắn ta không hiểu đâu. Tương tự như vậy, nếu họ mà nói với chúng tôi bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ thì ai hiểu”, ông Gustavo Alfaro – huấn luyện viên Gustavo Alfaro của đội tuyển Paraguay nói đùa.

Almiron nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi che miệng khi cãi nhau. (Ảnh: Reuters)

“Đối với tôi việc làm quen với nhiều thay đổi và luật mới không dễ dàng. Tôi tôn trọng luật bóng đá cũng như mọi luật khác. Tuy nhiên, có những tình huống trọng tài lại có nhiều cách giải quyết. Tôi muốn sự công bằng. Tôi thường nghĩ đến kết quả thắng hoặc thua vì tôi đã làm tốt hơn hoặc chính đối thủ tốt hơn mình. Tôi không có gì để bàn nhưng họ đã áp dụng mọi quy định từ trang đầu đến trang cuối đối với đội tuyển Paraguay. Phải chấp nhận sự thật là vậy”, ông Alfaro bày tỏ.

Sáng 20/6 trong trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay thuộc bảng D World Cup 2026, trọng tài Iván Barton người El Salvador tạo nên khoảnh khắc lịch sử của bóng đá thế giới khi rút ra tấm thẻ đỏ phạt Miguel Almiron. Tiền đạo của Paraguay trở thành cầu thủ đầu tiên bị truất quyền thi đấu (thẻ đỏ trực tiếp) vì lỗi dùng tay che miệng khi cãi nhau với cầu thủ đối phương.

Theo luật mới được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) áp dụng tại World Cup 2026, đây là hành vi phải nhận thẻ đỏ.

Ông Alfaro kể lại khoảnh khắc bước vào phòng thay đồ và nhìn thấy Miguel Almiron. Nhà cầm quân này tiết lộ đã yêu cầu học trò phải thay đổi ngay vẻ mặt u ám vì đội tuyển Paraguay đã thắng. Nhà cầm quân này muốn học trò quên đi cảm giác tội lỗi. Những gì xảy ra trong trận đấu đã nói lên tinh thần chiến đấu của Paraguay.