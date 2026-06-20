Vì sao cầu thủ che miệng khi cãi nhau bị phạt thẻ đỏ?

(VTC News) -

Sáng 20/6 trong trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay thuộc bảng D World Cup 2026, Miguel Almiron trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi dùng tay che miệng khi cãi nhau với cầu thủ đối phương.

Trọng tài Ivan Barton, người El Salvador, tạo nên khoảnh khắc lịch sử khi rút ra tấm thẻ đỏ truất quyền thi đấu của tiền đạo người Paraguay. Quyết định này bắt nguồn từ quy định mới do Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB) ban hành.

Ý tưởng xử phạt hành vi che miệng được FIFA đưa ra từ cuộc họp thường niên của Hội đồng IFAB hồi tháng 2. Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino, công khai ủng hộ việc rút thẻ đỏ với những tình huống như vậy. Đề xuất này sau đó nhận được sự đồng thuận tại cuộc họp bất thường ở Vancouver (Canada).

Miguel Almiron là cầu thủ đầu tiên nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi dùng tay che miệng khi cãi nhau với cầu thủ đối phương. (Nguồn: Reuters)

Tuyên bố của IFAB nêu rõ: "Theo quyết định của ban tổ chức giải đấu, bất kỳ cầu thủ nào che miệng trong tình huống đối đầu với đối thủ đều có thể bị phạt thẻ đỏ".

Quy định này được FIFA đề xuất sau vụ việc liên quan đến tiền đạo Vinicius Junior của Real Madrid.

Trong trận đấu thuộc giải Champions League giữa Real Madrid và Benfica hồi tháng 2/2026, cầu thủ người Brazil tố cáo Gianluca Prestianni (Benfica) có lời lẽ phân biệt chủng tộc đối với anh. Vinicius phản ứng gay gắt và lập tức báo cáo với trọng tài, khiến trận đấu phải tạm dừng khoảng 10 phút theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA).

Tuy nhiên, quy định này không áp dụng với mọi trường hợp che miệng. Trọng tài sẽ xem xét bối cảnh cụ thể trước khi đưa ra quyết định. Những tình huống trao đổi thông thường, không xảy ra xung đột hay đối đầu với đối thủ sẽ không bị xử phạt.