Trang Pháp vào chung kết Đạp gió ở Trung Quốc

Tối 20/6, kết quả Công diễn 5 của Đạp gió chính thức được công bố. Trang Pháp xếp hạng 21 dựa trên lượt bình chọn của khán giả trường quay và vào chung kết của chương trình. Vòng thi cuối cùng sẽ là màn tranh tài của 23 chị đẹp.

Theo kết quả bình chọn Công diễn 5, năm thứ hạng đầu tiên lần lượt thuộc về Tăng Bái Từ, Trương Nguyệt, Vương Mông, Tôn Di và Tiêu Tường. Trong khi đó, Vạn Thiên Huệ và Hà Tuyên Lâm có lượt bình chọn thấp nhất nên phải dừng chân.

Hình ảnh Trang Pháp tại Đạp gió. Ảnh: FBNV.

Tại Công diễn 5 của Đạp gió, màn dance break đôi giữa Trang Pháp và Tăng Bái Từ trở thành điểm nhấn. Phần dance break này do chính Trang Pháp biên đạo. Với những động tác có độ khó cao, kết hợp ăn ý giữa 2 nghệ sĩ cùng thần thái cuốn hút, tiết mục nhanh chóng được cộng đồng mạng Trung Quốc và Việt Nam chia sẻ rộng rãi.

Sau phần trình diễn, trưởng nhóm Tăng Bái Từ dành nhiều lời khen cho Trang Pháp, gọi cô là "trạm sạc năng lượng" và "báu vật" của cả đội. Cả hai đã cùng nhau chỉnh sửa, tập luyện vũ đạo đến rạng sáng để mang đến màn trình diễn hoàn thiện nhất.

Kết thúc Công diễn 5, đội của Trang Pháp nhận tổng cộng 902 điểm, gồm 882 điểm bình chọn từ khán giả tại trường quay và 20 điểm thưởng nhờ chiến thắng vòng đấu phụ PK trước giờ biểu diễn. Với thành tích này, đội giành vị trí thứ hai chung cuộc, chỉ xếp sau đội của Trương Nguyệt với 928 điểm.

Ở Đạp gió năm nay, Trang Pháp luôn là thí sinh được đánh giá cao về tài năng. Cô sở hữu giọng hát khỏe khoắn, kỹ thuật tốt lại cân bằng cả rap lẫn vũ đạo, trình diễn. Trang Pháp cũng nhiều ý tưởng biểu diễn, từ chơi nhạc cụ trên sân khấu tới múa cột, đu dây.

Tuy nhiên, về thứ hạng cá nhân, nữ ca sĩ luôn ở top cuối với vị trí khiêm tốn. Chưa khi nào cô lọt vào top 10 nếu xét theo bình chọn của khán giả ở trường quay. Đây là điều khá đáng tiếc với sự đầu tư và kỹ năng của nữ ca sĩ.