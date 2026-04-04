Tiết mục của Trang Pháp tại 'Đạp gió' Trung Quốc bị chê 'lộn xộn, như nồi lẩu'

Chương trình Đạp gió 2026 vừa có buổi công diễn đầu tiên. Là nghệ sỹ Việt Nam xuất hiện tại chương trình năm nay, tiết mục của Trang Pháp được khán giả chú ý. Cô thể hiện bản mashup ca khúc nhạc Trung lời Việt kết hợp với Moonlight, hát bằng cả tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha.

Sau những giai điệu nhẹ nhàng, da diết mở màn là tiết tấu sôi động và điểm nhấn là màn múa cột ở phần cuối cùng. Trong tiết mục có thời lượng chưa đầy 2 phút, Trang Pháp cùng lúc phô diễn nhiều khả năng như hát, nhảy, đánh đàn piano, múa cột, rap…

Tiết mục mở màn show "Đạp gió" của Trang Pháp.

Phần thi mở màn của Trang Pháp được đầu tư kỹ lưỡng, chỉn chu. Tuy nhiên, tổng thể tiết mục bị chê rối rắm, lộn xộn. Nhiều khán giả cho rằng nữ ca sỹ quá tham lam khi nhồi nhét quá nhiều thứ vào một tiết mục với thời lượng ngắn ngủi. Chính điều này khiến Trang Pháp lộ rõ nhược điểm giọng hát không ổn định. Do vậy, màn trình diễn của cô chưa gây ấn tượng mạnh, thiếu bùng nổ trong lần chào sân.

"Tiết mục này hơi giống nồi lẩu thập cẩm", "Trang Pháp không cần quá tham lam như vậy", "Hy vọng lần sau nữ ca sỹ tiết chế hơn", "Thật sự không nghe được cô ấy hát gì"...., một số khán giả bình luận.

Ở tiết mục mở màn, Trang Pháp đối đầu trực tiếp với nhà vô địch Olympic Vương Mộng và giành chiến thắng khi hơn đối thủ 3 điểm. Dù được ghi nhận về mặt chuyên môn, Trang Pháp lại có thứ hạng áp chót trên bảng bình chọn của khán giả. Cụ thể, sau tập đầu tiên, cô đứng thứ 32/33 thí sinh, thuộc nhóm cuối bảng xếp hạng.

Trang Pháp là nghệ sĩ Việt thứ 3 tham gia show "Đạp gió" của Trung Quốc.

Trước khi tham gia phiên bản Trung Quốc, Trang Pháp là quán quân Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 tại Việt Nam. Cô được đánh giá là nghệ sỹ đa năng, có khả năng sáng tác, biểu diễn và làm chủ sân khấu.

Chia sẻ về lý do tham gia Đạp gió, Trang Pháp cho biết: "Đầu tiên đó là muốn học hỏi. Dẫu cho hành trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 đã mang về cho Trang muôn vàn những yêu thương, nhưng Trang hiểu rằng, bản thân chưa phải người giỏi nhất, cũng chưa phải một nghệ sỹ hoàn hảo nhất.

Mỗi lộ trình trong cuộc đời sẽ cho ta những thành tựu và bài học, bây giờ là lúc tạm cất thành tựu và bài học cũ vào một ngăn thật đặc biệt để đến với những bài học và lộ trình mới hơn".

Khác với những mùa trước, Đạp gió 2026 được nâng cấp với điểm thay đổi mang tính đột phá. Toàn bộ quá trình biểu diễn được livestream trực tiếp và không can thiệp, chỉnh sửa âm thanh.