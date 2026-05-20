Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 có tổng thưởng gần 1 tỷ đồng

Ngày 20/5, lễ họp báo và bốc thăm chia bảng Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 diễn ra tại Hà Nội. Bước sang mùa giải thứ tư liên tiếp, giải đấu tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi bóng đá phong trào quy mô và chất lượng hàng đầu dành cho công nhân, viên chức, người lao động trên cả nước.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú phát biểu: "Qua từng mùa giải, Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam ngày càng khẳng định được uy tín, chất lượng chuyên môn cũng như sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Điều đáng ghi nhận không chỉ là sự gia tăng về số lượng đội tham dự mà còn là tinh thần thi đấu nhiệt huyết, đoàn kết, fair-play và ý thức tổ chức ngày càng chuyên nghiệp của các đội bóng.

Tuy không phải là cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng các cầu thủ tham dự giải luôn thi đấu với tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và sự gắn kết tập thể rất đáng trân trọng. Qua giải đấu, chúng ta có thể cảm nhận rõ tinh thần vượt khó, ý chí tập thể và năng lượng tích cực của người lao động Việt Nam".

Ban tổ chức công bố bộ nhận diện của giải đấu.

Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú cho biết khi bước sang mùa giải thứ tư, giải đấu được kỳ vọng tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, công tác tổ chức và tính chuyên nghiệp. Đặc biệt, yếu tố quốc tế xuất hiện ở mùa giải năm nay được xem là cơ hội để các đội bóng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, qua đó góp phần nâng tầm hình ảnh và giá trị của giải đấu.

Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 900 triệu đồng, trong đó đội vô địch vòng chung kết toàn quốc nhận 200 triệu đồng.

Giải đấu được tổ chức theo thể thức bóng đá 7 người, áp dụng Luật thi đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành, với sự tham gia của 48 đội bóng đại diện cho Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành và doanh nghiệp trên cả nước.

Đối tượng tham dự là nam công nhân, viên chức, người lao động có quốc tịch Việt Nam, đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn; có hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế liên tục từ 01 năm trở lên tính đến thời điểm đăng ký tham gia giải.

Công nhân, viên chức tham gia giải năm 2025.

Vòng loại của giải diễn ra từ tháng 5 đến tháng 7-2026 tại hai khu vực Bắc và Nam. Trong đó, khu vực phía Bắc thi đấu tại Hà Nội từ ngày 21 đến 24-5 trên sân Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Xuân Đỉnh. Khu vực phía Nam diễn ra tại sân Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Sau vòng loại, 16 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền góp mặt tại Vòng chung kết toàn quốc, dự kiến tổ chức vào tháng 8 tại TP.HCM.

Toàn bộ các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên hệ sinh thái truyền thông của Báo Tuổi Trẻ, fanpage giải đấu và Công đoàn Việt Nam cùng sự đồng hành của Truyền hình Cáp Việt Nam - VTVcab, ứng dụng VTVprime. Ngoài ra, Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play) sẽ tiếp sóng hai trận chung kết vòng loại khu vực cùng 32 trận đấu tại vòng chung kết toàn quốc.