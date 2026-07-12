+
++
Tin mới nhất
Tin nổi bật
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2026
Chuyển đổi xanh
Đóng
Trung Quốc 'giăng lưới' thu hồi tên lửa thế nào?
(VTC News) -
Trung Quốc lần đầu thu hồi thành công tầng đẩy tên lửa bằng hệ thống lưới, được xem là bước đột phá trong cuộc đua phát triển tên lửa tái sử dụng.
VTC News
⚡ Tin mới nhất
🔥 Tin nổi bật
Tin mới
Trung Quốc 'giăng lưới' thu hồi tên lửa thế nào?
17:05 12/07/2026
Tư liệu
Tình trạng sức khoẻ 17 nạn nhân sống sót trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc
16:56 12/07/2026
Tin nóng
Điểm chuẩn trường Đại học Mỏ - Địa chất 3 năm gần đây thay đổi ra sao?
16:30 12/07/2026
Tuyển sinh
XSMB 12/7/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 12 tháng 7
16:00 12/07/2026
Xổ số miền Bắc
Vietlott 12/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 12/7/2026 - Xổ số Mega 6/45
16:00 12/07/2026
Xổ số
Truy tìm nhóm thanh niên nẹt pô rồi rút dao đâm người trên quốc lộ
15:28 12/07/2026
Bản tin 113
Mưa gió quật ngã nhiều cây xanh, đè trúng ô tô ở TP.HCM
15:22 12/07/2026
Tin nóng
XSMT 12/7/2026 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 12 tháng 7
15:00 12/07/2026
Xổ số miền Trung
Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 12/7/2026 - XSKT 12/7
15:00 12/07/2026
Xổ số miền Trung
Kết quả xổ số Huế hôm nay 12/7/2026 - XSTTH 12/7
15:00 12/07/2026
Xổ số miền Trung
Lộ phương án mới quản lý eo biển Hormuz giữa lúc Mỹ - Iran đối đầu
15:00 12/07/2026
Thời sự quốc tế
Lật ca nô, 15 người chết ở Phú Quốc: Khởi tố vụ án, tạm giữ thuyền trưởng
14:52 12/07/2026
Bản tin 113
Câu đố '2 con vịt đi trước 2 con vịt' khiến 99,9% người chơi bó tay
14:37 12/07/2026
Hỏi - Đáp
Cậu bé hát đám cưới từng gây sốt truyền hình, giờ đắt show, có nhà riêng tuổi 23
14:23 12/07/2026
Sao Việt
Nữ thủ khoa ngành Y khoa luyện tập tạ để có sức theo những ca mổ dài
14:03 12/07/2026
Chân dung
XSMN 12/7/2026 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 12 tháng 7
14:00 12/07/2026
Xổ số miền Nam
Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 12/7/2026 - XSKH 12/7
14:00 12/07/2026
Xổ số miền Trung
Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 12/7/2026 - XSDL 12/7
14:00 12/07/2026
Xổ số miền Nam
Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 12/7/2026 - XSTG 12/7
14:00 12/07/2026
Xổ số miền Nam
Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 12/7/2026 - XSKG 12/7
14:00 12/07/2026
Xổ số miền Nam
Học sinh lập trình robot bằng AI, tranh tài sân chơi Robotics quốc tế
13:58 12/07/2026
Tin tức - Sự kiện
Tình cờ nhặt được bức tranh trị giá 4,5 tỷ đồng trên đường
13:52 12/07/2026
Chuyện bốn phương
Lật ca nô 15 người chết: Điều tra nguyên nhân, xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm
13:36 12/07/2026
Tin nóng
Cụ ông 91 tuổi nhảy dù từ độ cao 3.000 mét để gây quỹ từ thiện
13:22 12/07/2026
Chuyện bốn phương
Phá đường dây môi giới mại dâm giá 150 triệu/tour, có cả hoa hậu, idol TikTok
13:20 12/07/2026
Bản tin 113
Việt Nam tái khẳng định lập trường về giải quyết tranh chấp ở Biển Đông
13:15 12/07/2026
Tin tức Biển Đông
Bão Bavi càn quét Đông Á, Trung Quốc sơ tán 1,7 triệu dân
12:58 12/07/2026
Thời sự quốc tế
6 người thương vong trong vụ xả súng gần lễ hội đường phố ở Toronto, Canada
12:56 12/07/2026
Thời sự quốc tế
Trái tim xuyên Việt hồi sinh bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối
12:38 12/07/2026
Tin tức
Nhà mặt phố Hà Nội rao nhiều tháng vẫn không có khách thuê mua
12:35 12/07/2026
Bất động sản
Xem thêm
SiteMap News
SiteMap
Ngôn ngữ : English
United States / International
Ngôn ngữ : हिन्दी (Hindi)
India
Ngôn ngữ : Français
France
Ngôn ngữ : Deutsch
Germany
Ngôn ngữ : 日本語 (Japanese)
Japan
Ngôn ngữ : 한국어 (Korean)
South Korea
Ngôn ngữ : Русский (Russian)
Russia
Ngôn ngữ : العربية (Arabic)
Arab Countries / Middle East
Ngôn ngữ : Español (Spanish)
Spain / Latin America
Ngôn ngữ : ไทย (Thai)
Thailand
Ngôn ngữ : Català (Catalan)
Catalonia (Spain)