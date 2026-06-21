(VTC News) -

Ngày 21/6, Google Doodle ra mắt biểu tượng thể hiện lòng tri ân những người cha và tình cảm gia đình. Ngày của Cha được chọn là ngày Chủ nhật thứ 3 trong tháng 6. Để kỷ niệm ngày đặc biệt này, Google thay đổi biểu tượng trang chủ bằng hình vẽ đầy ý nghĩa.

Hình ảnh Google Doodle năm nay khắc họa tấm thiệp thủ công độc đáo. Qua biểu tượng những củ cải và cà rốt được cắt giấy khéo léo, Google ẩn dụ một cách đầy nghệ thuật về hình ảnh người cha: sự cắm rễ sâu bám chặt vào lòng đất đại diện cho sức mạnh vững chãi, sự kiên cường, đồng thời là nguồn chở che và tình yêu thương vô bờ bến che chở cho các con trước giông bão cuộc đời.

Google Doodle tôn vinh Ngày của Cha.

Qua nét vẽ công nghệ, thông điệp về sự hy sinh, lòng bao dung và vai trò trụ cột của người cha trong gia đình hiện lên vô cùng gần gũi. Sự kiện này nhanh chóng lan tỏa trên các mạng xã hội, trở thành nguồn cảm hứng để hàng triệu người con cùng hướng về đấng sinh thành trong ngày đặc biệt này.

Lịch sử và ý nghĩa Ngày của Cha

Ý tưởng về một ngày lễ dành riêng cho các ông bố bắt đầu nhen nhóm từ tâm nguyện của bà Sonora Smart Dodd đến từ bang Washington, Mỹ vào đầu thế kỷ 20. Sau khi mẹ qua đời sớm, bà Sonora cùng các em được người cha - ông William Jackson Smart, nuôi nâng và dạy dỗ nên người.

Chứng kiến sự hy sinh vô bờ bến và tình yêu thương vô điều kiện của cha, bà Sonora luôn nung nấu ý định phải có một ngày để tôn vinh người cha tuyệt vời của mình nói riêng và tất cả các người cha trên thế giới nói chung.

Sự nỗ lực của bà được đền đáp khi Ngày của Cha đầu tiên được tổ chức vào ngày 19/6/1910 tại Washington. Tuy nhiên, phải mất nhiều thập kỷ sau, ngày lễ này mới chính thức được công nhận rộng rãi mang tính pháp lý.

Vào năm 1966, Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson ban hành bản tuyên bố thiết lập ngày Chủ nhật thứ ba của tháng 6 hàng năm làm Ngày của Cha. Đến năm 1972, Tổng thống Richard Nixon đã ký văn bản chính thức biến ngày này thành một ngày lễ quốc gia vĩnh viễn tại Mỹ.

Kể từ đó, làn sóng tôn vinh ngày của Cha nhanh chóng lan rộng ra toàn cầu, vượt qua mọi biên giới quốc gia và sắc tộc để trở thành một ngày lễ nhân văn được mong đợi hàng năm.

Chủ nhật thứ ba vào tháng 6 hàng năm là Ngày của Cha. (Ảnh: iStock)

Ý nghĩa của Ngày của Cha không chỉ dừng lại ở việc tặng quà hay những lời chúc tụng mang tính hình thức. Đây là dịp để xã hội nhìn nhận, thấu hiểu và tôn vinh vai trò của người cha trong việc hình thành nhân cách và tương lai của con cái.

Cha ít khi nói lời yêu thương, nhưng tình yêu ấy được hiện thực hóa bằng những giọt mồ hôi trên công trường, những đêm thức trắng lo toan sinh kế, và cả những bài học cuộc sống khô khốc nhưng đầy thực tế giúp con vững bước vào đời.

Việc Google Doodle tôn vinh ngày này hàng năm là lời tri ân cho những người đàn ông đã dành cả cuộc đời để làm bệ phóng ước mơ của con cái, từ đó bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất.

Những việc nên làm trong Ngày của Cha

Dưới đây là 5 việc mà con cái nên làm cùng cha mình vào dịp Ngày của Cha 2026:

Dành trọn vẹn thời gian bên cha

Hành động thiết thực và tuyệt vời nhất chính là sự hiện diện của bạn. Trong guồng quay hối hả của cuộc sống, hãy gác lại mọi công việc, tạm rời xa màn hình điện thoại để về nhà cùng cha chuẩn bị và thưởng thức một bữa cơm đầm ấm.

Sự sum vầy của con cái bên mâm cơm chính là món quà tinh thần vô giá, mang lại niềm hạnh phúc giản dị nhưng lớn lao nhất cho người cha.

Ngày của Cha là dịp để dành thời gian bên gia đình. (Ảnh: iStock)

Trò chuyện và tâm sự

Người cha thường đóng vai trò là trụ cột gia đình nên ít khi thể hiện cảm xúc hay chủ động tâm sự. Hãy ngồi lại bên hiên nhà, pha một ấm trà ngon và chủ động khơi gợi câu chuyện. Việc bạn kiên nhẫn lắng nghe cha kể về những kỷ niệm xưa cũ, những trải nghiệm thời trẻ hay những lo toan thường nhật sẽ giúp xóa nhòa khoảng cách thế hệ, giúp hai cha con thấu hiểu nhau hơn.

Thực hiện một cuộc gọi yêu thương

Đối với những người con đang phải sống và làm việc xa nhà, không thể về trực tiếp, công nghệ chính là cầu nối tuyệt vời. Thay vì chỉ gửi một dòng tin nhắn khô khan, hãy thực hiện một cuộc gọi video để cha được nhìn thấy gương mặt, nụ cười của bạn.

Đừng ngần ngại nói lời cảm ơn hoặc một câu "Con yêu bố" – những lời nói vốn dĩ khó thốt ra ngày thường nhưng lại có sức mạnh sưởi ấm trái tim thầm lặng của cha.

Chuẩn bị món quà thiết thực

Hãy quan sát những nhu cầu đời thường của cha để chọn một món quà thật tâm lý. Đó có thể là một chiếc áo sơ mi mới chỉn chu, một đôi giày đi bộ êm ái, một cuốn sách thuộc thể loại cha yêu thích, hoặc các thiết bị công nghệ hỗ trợ theo dõi sức khỏe thông minh.

Món quà kèm theo một tấm thiệp tự tay viết những lời chúc chân thành, thể hiện sự hiếu thảo và biết ơn sâu sắc của bạn.

Đưa cha đi thăm khám sức khỏe

Sức khỏe của đấng sinh thành là điều quý giá nhất nhưng cha mẹ thường có tâm lý chủ quan, ngại đi bệnh viện. Nhân ngày này, bạn có thể đăng ký một gói khám sức khỏe tổng quát cho cha hoặc mua tặng cha những thực phẩm bổ dưỡng, các loại vitamin phù hợp với lứa tuổi.

Hành động chăm sóc thực tế này chứng minh bạn đã trưởng thành và biết lo lắng, gánh vác trách nhiệm đối với đấng sinh thành.