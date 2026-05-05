Tình báo Mỹ tiết lộ mức độ thiệt hại của chương trình hạt nhân Iran

Theo Reuters, ba nguồn thạo tin cho biết các cơ quan tình báo Mỹ hiện vẫn giữ nguyên đánh giá được đưa ra từ mùa hè năm ngoái rằng Iran cần khoảng một năm để chế tạo một vũ khí hạt nhân, kể cả sau hai tháng hứng chịu các đợt tấn công từ Mỹ - Israel.

Ảnh vệ tinh cho thấy quang cảnh cơ sở hạt nhân Natanz sau khi một tòa nhà bị hư hại trong các cuộc tấn công của Mỹ - Israel ngày 2/3/2026. (Ảnh: Vantor/Reuters)

Theo các nguồn tin, việc mốc thời gian không thay đổi cho thấy các đòn tấn công hiện nay chưa đủ để làm chậm đáng kể chương trình hạt nhân của Tehran.

Trước cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025, các cơ quan tình báo Mỹ từng đánh giá Iran có thể sản xuất đủ uranium cấp độ vũ khí cho một quả bom và hoàn thiện thiết bị hạt nhân trong vòng từ 3 đến 6 tháng. Tuy nhiên, sau các đợt không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân Natanz, Fordow và Isfahan hồi tháng 6, mốc thời gian này được kéo lùi lên khoảng từ 9 tháng đến một năm, theo hai nguồn tin và một người am hiểu các đánh giá nội bộ.

Các cuộc tấn công đã phá hủy hoặc gây hư hại nghiêm trọng ba cơ sở làm giàu uranium được xác định đang hoạt động vào thời điểm đó. Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết vẫn chưa thể xác minh vị trí của khoảng 440 kg uranium được làm giàu ở mức 60%.

Lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr do Nga xây dựng, nằm ở Bushehr, miền nam Iran. (Ảnh tư liệu: IIPA/Getty Images)

Theo IAEA, khoảng một nửa số uranium này được lưu trữ trong hệ thống đường hầm ngầm tại Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Isfahan, song cơ quan này chưa thể xác nhận kể từ khi các hoạt động thanh sát bị đình chỉ. Cơ quan này cũng đánh giá tổng lượng uranium làm giàu cao hiện có của Iran đủ để chế tạo khoảng 10 quả bom nếu tiếp tục được tinh chế lên cấp độ vũ khí.

Mỹ tập trung vào mục tiêu quân sự thông thường

Các nguồn tin cho biết nguyên nhân khiến đánh giá tình báo không thay đổi là do phần lớn các cuộc tấn công gần đây của Mỹ tập trung vào mục tiêu quân sự thông thường thay vì trực tiếp nhắm vào hạ tầng hạt nhân.

Trong khi Israel nhắm vào các mục tiêu liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm một cơ sở xử lý uranium hồi cuối tháng 3, các đợt tấn công của Mỹ lại chủ yếu tập trung vào năng lực quân sự, giới lãnh đạo Iran và tổ hợp công nghiệp quốc phòng của nước này.

Ảnh vệ tinh cho thấy các máy bay bị phá hủy tại căn cứ không quân Shiraz, Iran, ngày 6/3. (Ảnh: Vantor)

Người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales cho biết Chiến dịch Búa Đêm đã “xóa sổ” các cơ sở hạt nhân của Iran, trong khi Chiến dịch Cơn thịnh nộ dữ dội tiếp tục làm suy yếu nền tảng công nghiệp quốc phòng mà Tehran sử dụng để bảo vệ chương trình hạt nhân.

“Tổng thống Donald Trump từ lâu đã khẳng định Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và ông không hề nói suông”, bà Wales nhấn mạnh.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cũng từng tuyên bố Washington muốn đảm bảo Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân thông qua các cuộc đàm phán đang diễn ra với Tehran. Trong khi đó, Phó tổng thống Mỹ JD Vance viết trên mạng xã hội X ngày 2/3 rằng: “Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Đó là mục tiêu của chiến dịch này”.ap

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: AP)

Ông Eric Brewer, cựu chuyên gia phân tích cấp cao từng phụ trách hồ sơ hạt nhân Iran, cho rằng kết luận trên không gây bất ngờ vì các cuộc không kích gần đây của Mỹ không ưu tiên các mục tiêu hạt nhân.

“Theo những gì chúng tôi biết, Iran vẫn còn toàn bộ vật liệu hạt nhân. Số vật liệu này nhiều khả năng được cất giấu trong các cơ sở ngầm sâu mà vũ khí Mỹ khó có thể xuyên phá”, ông nói.

Một số nhà phân tích cũng cho rằng sau các chiến dịch hồi tháng 6, hiện không còn nhiều mục tiêu hạt nhân lớn có thể bị phá hủy dễ dàng và an toàn.

Trong những tuần gần đây, giới chức Mỹ đã cân nhắc các phương án rủi ro hơn nhằm làm chậm đáng kể chương trình hạt nhân Iran, bao gồm khả năng triển khai lực lượng trên bộ để thu giữ lượng uranium làm giàu cao được cho là đang được lưu trữ tại Isfahan.

Ở phía ngược lại. Iran nhiều lần phủ nhận việc theo đuổi vũ khí hạt nhân. Các cơ quan tình báo Mỹ và IAEA cho rằng Tehran đã dừng chương trình phát triển đầu đạn hạt nhân từ năm 2003, dù một số chuyên gia và Israel nhận định nước này vẫn âm thầm duy trì các thành tố quan trọng của chương trình.