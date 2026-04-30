Ông Trump khẳng định duy trì phong tỏa đến khi đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân đối với Iran cho đến khi Tehran chấp nhận một thỏa thuận đáp ứng các yêu cầu của Washington liên quan đến chương trình hạt nhân.

Trong cuộc trao đổi với Axios, ông Trump bác bỏ đề xuất từ phía Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và dỡ bỏ phong tỏa trước, sau đó mới tiến hành đàm phán hạt nhân. Theo Nhà Trắng, phong tỏa hiện là đòn bẩy gây sức ép hiệu quả nhất nhằm buộc Tehran quay lại bàn đàm phán với lập trường linh hoạt hơn.

Các nguồn thạo tin cho biết Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã xây dựng kịch bản cho một đợt tấn công “ngắn nhưng mạnh” nhằm phá vỡ thế bế tắc. Kế hoạch có thể bao gồm các mục tiêu hạ tầng, sau đó Washington sẽ gia tăng sức ép để Iran nối lại đàm phán.

Tuy nhiên, tính đến tối thứ Ba, Tổng thống Trump vẫn chưa phê chuẩn bất kỳ hành động quân sự trực tiếp nào và cũng từ chối bình luận chi tiết về các phương án này trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại kéo dài khoảng 15 phút.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh ông coi phong tỏa là công cụ gây sức ép hiệu quả hơn so với tấn công quân sự.

“Phong tỏa phần nào hiệu quả hơn ném bom. Họ đang bị bóp nghẹt… và tình hình sẽ còn tồi tệ hơn. Họ không thể có vũ khí hạt nhân”, ông nói, đồng thời cho rằng Iran muốn đạt được thỏa thuận để chấm dứt phong tỏa. Dù vậy, ông khẳng định Washington sẽ không nhượng bộ nếu chưa có cam kết rõ ràng về chương trình hạt nhân.

Ông Trump cũng cảnh báo hệ thống lưu trữ và đường ống dầu của Iran đang chịu áp lực lớn do không thể xuất khẩu, dù một số chuyên gia hoài nghi về mức độ cấp bách của nguy cơ này.

Ở chiều ngược lại, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời một nguồn an ninh cấp cao cho biết phong tỏa hải quân của Mỹ “sẽ sớm phải đối mặt với hành động thực tế và chưa từng có tiền lệ”. Nguồn tin nhấn mạnh lực lượng vũ trang Iran đã kiềm chế để tạo cơ hội cho ngoại giao, song cảnh báo “sự kiên nhẫn có giới hạn” và một phản ứng mạnh mẽ sẽ được tính đến nếu phong tỏa tiếp diễn.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang trong bối cảnh các nỗ lực nối lại đàm phán hạt nhân rơi vào bế tắc, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông.