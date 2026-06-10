Viettel Post ra mắt thương hiệu mới ở Campuchia, mở rộng hiện diện khu vực

(VTC News) -

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) và Metfone (Viettel Campuchia) chính thức ra mắt thương hiệu chuyển phát Metfone Express, đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chiến lược mở rộng hoạt động logistics của Viettel Post tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời mở ra giai đoạn mới trong hành trình xây dựng hạ tầng logistics số tại các thị trường Viettel đang hiện diện.

Thương hiệu chuyển phát Metfone Express chính thức ra mắt tại Campuchia.

Metfone Express được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa năng lực vận hành logistics của Viettel Post và hệ sinh thái viễn thông, công nghệ số, khách hàng của Metfone - nhà mạng lớn nhất tại Campuchia, với gần 40.000 km cáp quang, phủ tới 99% dân số đất nước chùa tháp.

Campuchia hiện là một trong những thị trường có nhiều dư địa tăng trưởng đối với lĩnh vực chuyển phát và logistics.

Sự phát triển của thương mại điện tử, nhu cầu giao nhận hàng hóa ngày càng tăng cùng xu hướng số hóa trong hoạt động kinh doanh đang tạo ra nhu cầu lớn đối với các dịch vụ logistics hiện đại.

Theo dự báo, doanh thu lĩnh vực chuyển phát tại Campuchia sẽ tăng trưởng trung bình khoảng 8,6% mỗi năm trong những năm tới.

Metfone Express được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tại Campuchia.

Metfone Express được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tại Campuchia. Dịch vụ tập trung vào các nhóm giải pháp chuyển phát phục vụ thương mại điện tử, giao nhận tận nơi, thu hộ COD, đối soát điện tử và quản lý đơn hàng trên nền tảng số.

Trong dự án này, Viettel Post đảm nhiệm vai trò xây dựng mô hình vận hành, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân sự và triển khai các hệ thống quản trị logistics.

Các nền tảng quản lý đơn hàng, vận hành giao nhận, vận tải, bưu cục và đối soát COD đã được Viettel Post phát triển, tùy biến theo đặc thù thị trường Campuchia trước khi đưa vào khai thác.

Bên cạnh năng lực công nghệ, Metfone Express tận dụng lợi thế từ mạng lưới 78 showroom, gần 30.000 điểm bán, 8 triệu thuê bao cùng đội ngũ nhân sự hiện có của Metfone để nhanh chóng mở rộng độ phủ dịch vụ trên toàn quốc.

Theo kế hoạch, Metfone Express sẽ triển khai hơn 600 điểm kinh doanh trong năm đầu tiên, bao gồm showroom, bưu cục và đại lý. Quy mô mạng lưới dự kiến đạt hơm 1.600 điểm trong giai đoạn tiếp theo.

Hệ thống trung tâm khai thác, kho vùng và phương tiện vận tải cũng được đầu tư theo lộ trình nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của thị trường.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Viettel Post, cho biết: "Sau Lào, Campuchia là thị trường tiếp theo trong lộ trình phát triển logistics quốc tế của Viettel Post. Chúng tôi mong muốn đóng góp kinh nghiệm vận hành, năng lực công nghệ và hệ thống quản trị logistics đã được tích lũy tại Việt Nam để cùng Metfone phát triển hạ tầng logistics phục vụ người dân và doanh nghiệp Campuchia".

Sự kiện đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chiến lược mở rộng hoạt động logistics của Viettel Post tại khu vực Đông Nam Á.

Trước đó, Viettel Post đã phối hợp với Unitel (Viettel Laos) triển khai thương hiệu Unitel Logistics tại Lào. Việc tiếp tục đưa Metfone Express vào hoạt động tại Campuchia cho thấy khả năng nhân rộng mô hình hợp tác giữa Viettel Post với các thị trường quốc tế mà Viettel đang đầu tư, khai thác lợi thế về hạ tầng, khách hàng và hệ sinh thái số tại từng thị trường.

Trong định hướng dài hạn, Viettel Post xác định khu vực Đông Nam Á là một trong những trọng điểm phát triển của hoạt động logistics quốc tế.

Campuchia có vị trí quan trọng trong các hành lang kinh tế của Tiểu vùng Mekong, tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối thương mại giữa Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và các quốc gia ASEAN.

Sự hiện diện của Metfone Express được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường năng lực kết nối hàng hóa trong khu vực, đồng thời tạo nền tảng cho các dịch vụ logistics xuyên biên giới trong tương lai.

Sự kiện ra mắt Metfone Express tiếp tục khẳng định định hướng quốc tế hóa của Viettel Post, từng bước mở rộng hiện diện tại các thị trường Viettel đang đầu tư, góp phần xây dựng mạng lưới logistics khu vực trên nền tảng công nghệ và năng lực vận hành do người Việt Nam phát triển.