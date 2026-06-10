Gần 15.000 thí sinh vắng mặt trong ngày làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026

(VTC News) -

Chiều nay 10/6, các thí sinh đến điểm thi để làm thủ tục dự thi, kiểm tra thông tin cá nhân, nghe phổ biến quy chế thi và các quy định liên quan.

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho hay, tổng số thí sinh có mặt làm thủ tục là 1.208.968 em, đạt tỷ lệ 98,79% (14.808 thí sinh vắng mặt).

Ngày 10/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. (Ảnh: Minh Đức)

Công tác tổ chức ngày làm thủ tục dự thi trên toàn quốc diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế. Thời tiết, giao thông tại nhiều địa phương nhìn chung thuận lợi, tạo điều kiện cho thí sinh đến điểm thi đúng thời gian quy định.

Theo lịch thi, sáng 11/6, các thí sinh sẽ dự thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Giám thị phát đề lúc 7h30, thí sinh bắt đầu làm bài từ 7h35.

Buổi chiều cùng ngày, thí sinh làm bài thi môn Toán trong 90 phút. Thời gian phát đề là 14h20 và bắt đầu tính giờ làm bài từ 14h30.

Ngày 12/6, các thí sinh sẽ hoàn thành 2 môn thi tự chọn, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút. Các môn tự chọn gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ (Công nghiệp, Nông nghiệp) và Ngoại ngữ.

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia lưu ý, trong mỗi buổi thi, thí sinh cần có mặt tại điểm thi, phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của điểm thi và hướng dẫn của giám thị. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

Thí sinh tuyệt đối không mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh, thiết bị thu phát thông tin, thiết bị ghi âm, ghi hình, tài liệu và các phương tiện có khả năng phục vụ gian lận vào khu vực thi. Những trường hợp vi phạm quy chế có thể bị đình chỉ thi và xử lý theo quy định.