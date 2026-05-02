Lãnh tụ tối cao Khamenei: Iran đã trở thành cường quốc quân sự

Tân Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei, người vẫn chưa xuất hiện trước công chúng hơn 7 tuần sau khi được tuyên bố là lãnh đạo tối cao mới, đã ca ngợi công nhân và giáo viên Iran trong thông điệp mà ông cũng sử dụng để kêu gọi sự ủng hộ của người dân Iran.

Tuyên bố này kêu gọi người dân ủng hộ công nhân bằng cách mua các sản phẩm sản xuất trong nước, và nói rằng các chủ doanh nghiệp nên tránh sa thải nếu có thể, theo CNN.

Tuyên bố nói rằng Iran “đã nổi lên như một cường quốc quân sự sau nhiều năm nỗ lực” và nói rằng các giáo viên và nhà giáo dục nên khắc sâu “bản sắc Hồi giáo Iran vào tâm trí và tâm hồn của giới trẻ”.

Thông điệp này đánh dấu tuyên bố thứ hai trong tuần này được cho là của ông Khamenei. Hôm 30/4, vị lãnh đạo tối cao đã tái khẳng định tầm nhìn không khoan nhượng của mình đối với khu vực, đồng thời chế giễu các nước láng giềng.