Chính quyền ông Trump tuyên bố chiến dịch tại Iran đã 'kết thúc' trước hạn chót

Lập luận này nối tiếp quan điểm được Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nêu trong phiên điều trần tại Thượng viện ngày 30/4, khi ông cho rằng lệnh ngừng bắn đã “đóng băng” xung đột. Theo cách hiểu đó, chính quyền chưa vi phạm yêu cầu của đạo luật năm 1973 buộc Tổng thống phải xin Quốc hội phê chuẩn đối với các hoạt động quân sự kéo dài quá 60 ngày.

Một quan chức cấp cao của chính quyền cho biết “các hành động thù địch bắt đầu từ ngày 28/2 đã chấm dứt” theo cách hiểu của đạo luật trên. Quan chức này cũng khẳng định quân đội Mỹ và Iran không còn giao tranh kể từ khi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần có hiệu lực từ ngày 7/4.

Dù lệnh ngừng bắn được gia hạn, Iran vẫn duy trì kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz, trong khi Hải quân Mỹ tiếp tục phong tỏa nhằm ngăn các tàu chở dầu của Iran ra khơi.

Theo Đạo luật Quyền lực chiến tranh - đạo luật nhằm hạn chế quyền triển khai quân sự của Tổng thống, ông Trump có thời hạn đến ngày 1/5 để xin Quốc hội cho phép hoặc chấm dứt chiến sự. Luật cũng cho phép gia hạn thêm 30 ngày trong một số trường hợp.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ gây sức ép buộc chính quyền phải xin phê chuẩn chính thức cho chiến dịch tại Iran, trong khi mốc 60 ngày được xem là điểm then chốt có thể khiến nhiều nghị sĩ Cộng hòa, vốn ủng hộ hành động quân sự ban đầu, yêu cầu Quốc hội phải có tiếng nói nếu xung đột kéo dài.

“Đây không phải là khuyến nghị mà là yêu cầu bắt buộc”, Thượng nghị sĩ Susan Collins nhấn mạnh, đồng thời ủng hộ một dự luật nhằm chấm dứt hành động quân sự tại Iran do chưa có sự phê chuẩn của Quốc hội. Bà cũng cho rằng mọi hành động quân sự tiếp theo cần có “mục tiêu rõ ràng, khả năng thực hiện và chiến lược cụ thể để kết thúc xung đột”.