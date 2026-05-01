Ông Trump: Chỉ tôi và vài người biết rõ tình trạng đàm phán với Iran

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/4 tuyên bố, chỉ ông và “vài người khác” nắm rõ tình trạng thực sự của các cuộc đàm phán với Iran, trong bối cảnh Washington tiếp tục gia tăng sức ép lên Tehran bằng lệnh phong tỏa hàng hải tại eo biển Hormuz.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Trump cho rằng các cuộc thương lượng với Tehran đang có tiến triển, dù bên ngoài dường như rơi vào trạng thái đình trệ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại Phòng Bầu dục ngày 30/04/2026. (Ảnh: AP)

“Không ai biết các cuộc đàm phán đang diễn ra thế nào ngoài tôi và một vài người khác”, ông Trump nói.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận Washington đang gặp khó khăn trong việc xác định chính xác ai là người đưa ra quyết định tại Iran: “Chúng tôi có vấn đề vì không ai thực sự biết chắc ai đang lãnh đạo ở đó. Đây là chút vấn đề”.

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục khẳng định Iran rất muốn đạt được thỏa thuận, đồng thời cho rằng chiến lược gây sức ép kinh tế của Washington đang phát huy tác dụng: “Nền kinh tế của họ đang sụp đổ. Cuộc phong tỏa thật đáng kinh ngạc. Sức mạnh của cuộc phong tỏa là rất lớn”.

Khi được hỏi liệu Mỹ có chấm dứt lệnh ngừng bắn hiện tại và nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran hay không, ông Trump nói: “Tôi không biết liệu điều đó có cần thiết hay không. Có thể sẽ cần”.

Iran phản ứng gay gắt

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian chỉ trích mạnh mẽ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ tại eo biển Hormuz, cho rằng động thái này thực chất là sự tiếp diễn của các hành động quân sự chống lại Tehran.

Trong bài đăng bằng tiếng Anh trên mạng xã hội X, ông Pezeshkian viết: “Những gì đang diễn ra dưới vỏ bọc phong tỏa hải quân là sự kéo dài của các chiến dịch quân sự nhằm vào quốc gia đang phải trả giá cho sự kháng cự và độc lập của mình”.

Ông khẳng định, việc tiếp tục cách tiếp cận mà Tehran coi là “mang tính áp bức” là “không thể chấp nhận”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trong một cuộc họp tại Tehran, Iran, ngày 21/2/2026. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran/WANA/Reuters)

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf chế giễu ý tưởng phong tỏa Iran, cho rằng nước này có hệ thống biên giới quá rộng để có thể bị cô lập hoàn toàn.

Ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X rằng nếu xây hai bức tường kéo dài từ New York City tới bờ Tây nước Mỹ và từ Los Angeles tới bờ Đông, tổng chiều dài vẫn ngắn hơn khoảng 1.000km so với đường biên giới của Iran.

“Chúc may mắn nếu muốn phong tỏa một quốc gia có đường biên giới như vậy”, ông viết, đồng thời mỉa mai Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ bằng dòng tái bút gửi ông Hegseth: “1km bằng 0,62 dặm”.

Theo CNN, ông Trump dự kiến sẽ nhận báo cáo từ Lầu Năm Góc về các phương án quân sự mới đối với Iran, khi Washington tiếp tục gây sức ép buộc Tehran chấp nhận một thỏa thuận.