Mỹ tiếp tế tàu chiến ở Trung Đông, Iran gửi đề xuất đàm phán mới

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 1/5 công bố hình ảnh cho thấy Hải quân Mỹ đang tăng cường hoạt động tiếp tế cho các lực lượng triển khai tại Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng với Iran vẫn ở mức cao.

Theo CENTCOM, các tàu chiến Mỹ đang được bổ sung “nhiên liệu, lương thực, đạn dược và các vật tư thiết yếu”. Bộ chỉ huy này đăng tải loạt ảnh trên mạng xã hội, cho thấy các kiện hàng được chuyển lên tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Delbert D. Black, con tàu được cho là đang hỗ trợ nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại khu vực Trung Đông.

(Ảnh: CENTCOM)

Trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đến nay khiến quân đội Mỹ tiêu tốn khoảng 25 tỷ USD. Tuy nhiên, một số ước tính khác cho rằng chi phí thực tế có thể cao hơn đáng kể.

Ở chiều ngược lại, một nguồn tin ngoại giao Iran nói với Al Jazeera rằng Tehran ngày 30/4 gửi một đề xuất mới tới các bên trung gian Pakistan nhằm thúc đẩy nỗ lực ngoại giao. Hiện chưa có thông tin chi tiết về nội dung đề xuất này, song diễn biến cho thấy các kênh đối thoại vẫn đang được duy trì.

Cùng ngày, Chánh án Iran Gholamhossein Mohseni Ejei tuyên bố Tehran vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Mỹ, nhưng sẽ không chấp nhận điều mà ông gọi là sự “áp đặt chính sách” dưới các mối đe dọa.

“Cộng hòa Hồi giáo chưa bao giờ né tránh đàm phán, nhưng chắc chắn chúng tôi không chấp nhận sự áp đặt”, ông Ejei nói trong đoạn video được trang Mizan Online của cơ quan tư pháp Iran đăng tải.

Chánh án Iran Gholamhossein Mohseni Ejei (Ảnh: WANA)

Ông khẳng định Iran không muốn cuộc xung đột kéo dài, nhưng nhấn mạnh Tehran “tuyệt đối không từ bỏ các nguyên tắc và giá trị của mình trước kẻ thù”.

Quan chức này đồng thời cho rằng Mỹ “không đạt được điều gì” trong cuộc chiến vừa qua và nhấn mạnh Iran sẽ không “lùi bước” trong các cuộc đàm phán sắp tới.

Iran và Mỹ mới tiến hành một vòng đàm phán duy nhất trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh được thiết lập sau gần 40 ngày xung đột bùng phát.

Các cuộc đối thoại sau đó rơi vào bế tắc khi Mỹ áp đặt phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran, trong khi Tehran vẫn duy trì việc siết chặt hoạt động qua lại tại eo biển Hormuz, chỉ cho phép một lượng rất hạn chế tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải này kể từ khi chiến sự nổ ra.

Ngày 30/4, trang tin Axios đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ nhận báo cáo từ Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, về các phương án hành động quân sự nhằm vào Iran.