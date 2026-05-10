Đề xuất Chủ tịch xã, Công an xã được xử phạt giao thông tối đa 37,5 triệu

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe về xử phạt trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Dự thảo Nghị định do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Công an xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn TP Hà Nội.

Về lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung, Bộ Công an cho biết, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị định số 168/2024 về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, kết quả xử lý các hành vi vi phạm tăng cao, tai nạn giao thông đã giảm rõ rệt so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ vẫn diễn biến phức tạp; một số hành vi chưa được điều chỉnh đầy đủ hoặc chưa có chế tài phù hợp.

Đơn cử như tình trạng xe không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở khách, chở hàng hóa để thu tiền, xe kinh doanh vận tải hoạt động "trá hình", gây thiếu công bằng và minh bạch trong hoạt động kinh doanh vận tải, đồng thời gây thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước; xe container phi tiêu chuẩn, xe chở thùng để chứa hàng trên rơ mooc, sơ mi rơ mooc có kích thước vượt quá chiều dài, chiều cao nhưng chưa có chế tài xử phạt...

Từ ngày 1/3/2025, Bộ Công an đã tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về quản lý, sát hạch và cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng).

Tuy nhiên thực tế lực lượng CSGT chưa xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến sát hạch lái xe vì chưa được phân định thẩm quyền đối với hành vi cụ thể của Nghị định.

Đề xuất tăng 15 lần mức phạt tiền trong quyền hạn của CSGT

Tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh để phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2025), Nghị định số 189/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, mức phạt tiền tối đa của chiến sĩ Công an Nhân dân đang thi hành công vụ được đề xuất tăng từ 500.000 đồng lên 7,5 triệu đồng, tức gấp 15 lần.

Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp đại đội có quyền phạt tiền đến 15 triệu đồng, gấp 10 lần mức hiện tại là 1,5 triệu.

Các cấp lãnh đạo cơ sở như Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng, Đội trưởng cũng được tăng thẩm quyền phạt tiền lên mức 22,5 triệu đồng, gấp 9 lần mức hiện tại là 2,5 triệu.

Trưởng Công an cấp xã mức phạt tiền tối đa tăng từ 2,5 triệu lên đến 37,5 triệu đồng, gấp 15 lần.

Tương tự, Chủ tịch UBND xã cũng được nâng thẩm quyền xử phạt tiền tối đa với các vi phạm giao thông đường bộ lên 37,5 triệu đồng, gấp 7,5 lần mức hiện tại là 5 triệu đồng.

Dự thảo cũng bổ sung chức danh Trưởng phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số thuộc Cục Cảnh sát giao thông vào nhóm có thẩm quyền xử phạt đến 60 triệu đồng. Các chức danh lãnh đạo cao nhất như Giám đốc Công an cấp tỉnh hay Cục trưởng Cảnh sát giao thông vẫn giữ mức thẩm quyền phạt tiền tối đa là 75 triệu đồng.

CSGT có quyền xử phạt gian lận trong sát hạch lái xe

Cơ quan chủ trì soạn thảo cũng đề xuất quy định CSGT có thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến sát hạch giấy phép lái xe như: Trung tâm sát hạch lái xe không duy trì đủ các điều kiện quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ hồ sơ theo quy định của 1 kỳ sát hạch lái xe; người dự sát hạch mang điện thoại di động, thiết bị viễn thông liên lạc bằng hình ảnh, âm thanh vào phòng sát hạch lý thuyết; cơ sở đào tạo lái xe tổ chức đào tạo lái xe ngoài địa điểm được ghi trong giấy phép đào tạo lái xe...

Trưởng Công an cấp xã cũng được bổ sung thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến đăng ký xe do hiện nay Công an xã được giao thực hiện công tác đăng ký xe, như: Không làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe theo quy định; không làm thủ tục đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định; không làm thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe; biển số xe; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định...

Dự thảo sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm để phù hợp với Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự (sửa đổi, bổ sung Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ).

Cụ thể các hành vi bổ sung gồm: Người điều khiển xe kinh doanh vận tải, xe vận tải nội bộ, đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện vi phạm quy định về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách; làm sai lệch dữ liệu của thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách; các hành vi vi phạm liên quan đến thời gian lái xe liên tục của người điều khiển xe kinh doanh vận tải, xe vận tải nội bộ; bỏ xử phạt người điều khiển xe kinh doanh vận tải vi phạm quy định về sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em.

Dự thảo đề xuất bãi bỏ hình thức xử phạt tịch thu phương tiện khi thực hiện hành vi tái phạm các hành vi vi phạm hành chính chở người vượt trên 100%, quá tải trên 150%, kích thước thùng xe không đúng thông số kỹ thuật).

Đồng thời dự kiến bãi bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ phương tiện khi thực hiện hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn đường không đúng quy định “mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề” khi chạy trên đường cao tốc.