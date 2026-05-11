Xe khách giường nằm lao xuống vực sâu ở Gia Lai, nhiều người thương vong

Sáng 11/5, lãnh đạo UBND xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) thông tin, đèo An Khê đoạn trên quốc lộ 19 (thuộc thôn Thượng Sơn, xã Bình Khê) xảy ra vụ xe khách lao xuống vực khiến 1 người tử vong và nhiều người bị thương.

Lực lượng chức năng cùng phương tiện tỉnh Gia Lai hỗ trợ kéo xe khách lên khỏi vực trên đèo An Khê. (Ảnh: Đơn vị cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc 22h55 ngày 10/5, thời điểm này, xe ben BKS 77H-003.xx do anh NT.Y. (sinh năm 1998, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển theo hướng Pleiku - Quy Nhơn.

Khi đến địa điểm tại Km 61+100 quốc lộ 19 thuộc đoạn đèo An Khê thì tông vào đuôi xe khách BKS 50H-059.xx (của nhà xe Lâm Nhật Minh, chạy tuyến Đắk Lắk - Đà Nẵng) do anh P.T.T. (sinh năm 1998, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chạy cùng chiều phía trước khiến xe khách lao xuống vực bên đường, sâu khoảng 40m.

Nhận được tin báo, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Gia Lai và xã Bình Khê đã huy động nhân lực, sử dụng thiết bị, dây cáp để tiếp cận xe khách và đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Chiếc xe tải tông xe khách giường nằm tại hiện trường. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Xác minh ban đầu, thời điểm này trên xe có 12 người gồm cả tài xế và hành khách. Vụ tai nạn khiến bà P.T.N. (sinh năm 1988, hành khách trên xe, trú xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) tử vong sau đó, 11 hành khách bị thương..

Danh tính 11 hành khách bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gồm: Nguyễn Thị Xuân Tâm (sinh năm 1973 trú tại Yama - Gia Lai); Phạm Thị Ngọc Trâm (sinh năm 1990, trú tại EaWer, Đắk Lắk); Hòa Thị Phương (sinh năm 1991, trú tại EaWer, Đăk Lăk); Nguyễn Đức Nam (sinh năm 1977, trú tại xã Tam Hải, TP Đà Nẵng); Nguyễn Ngọc Hiền (sinh năm 1984) trú tại Ea duất, EaWer - Đắk Lắk;

Đoàn Văn Ánh (sinh năm 1970, trú tại Tổ 77, P. Hòa Xuân, Đà Nẵng); Nguyễn Đức Thủy (sinh năm 1969 trú tại Ea Súp, Đăk Lắk); Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1961, trú tại Ea H'Leo, Đắk Lắk); Lê Thanh Sơn (sinh năm 1970; trú tại Ea Súp, Đắk Lắk);

Phạm Thiện Tâm (sinh năm 1998, tài xế, trú tại xã la Lốp, Đắk Lắk và 1 nam giới đưa vào Trung tâm y tế Tây Sơn nhưng tự ý bỏ đi, chưa rõ danh tính.

Vụ tai nạn cũng khiến 2 phương tiện hư hỏng, thiệt hại ước tính 200 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ.