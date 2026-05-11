Real Madrid trắng tay, Barcelona vô địch La Liga đặc biệt nhất 100 năm

Rạng sáng 11/5, Barcelona đánh bại Real Madrid 2-0 để giành chức vô địch La Liga. Dù còn 3 trận đấu chưa thi đấu, khoảng cách 14 điểm để đội bóng của huấn luyện viên Hansi Flick chắc chắn giành ngôi vương. Đây là lần đầu tiên trong 100 năm qua, chức vô địch mùa giải La Liga được định đoạt ở trận Kinh điển (El Clasico).

Trên sân Camp Nou nhanh chóng tạo sức ép lên hàng thủ Real Madrid. Marcus Rashford gây ấn tượng cú sút thẳng vào góc xa khung thành, không cho thủ môn Thibaut Courtois có cơ hội cản phá. Bàn thắng mở tỷ số khiến Real Madrid lúng túng.

Hàng thủ đội khách liên tục mắc sai sót trước các pha xử lý tốc độ cao của cầu thủ Barcelona. Sử dụng sự rối loạn đó, Dani Olmo và Ferran Torres phối hợp ăn ý trước khi nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Barcelona đã giành chức vô địch La Liga. (Nguồn: Reuters)

Sang hiệp hai, Real Madrid chơi quyết tâm hơn với Jude Bellingham là điểm sáng nổi bật. Tiền vệ người Anh đưa bóng vào lưới Barcelona sau đường chuyền của Trent Alexander-Arnold, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Dù rất nỗ lực, Real Madrid vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ Barcelona. Ngược lại, thủ môn Courtois còn phải liên tục cứu thua trước những pha dứt điểm nguy hiểm của Robert Lewandowski trong quãng thời gian cuối trận. Real Madrid không thể lật ngược tình thế, trực tiếp đưa Barcelona lên ngôi vô địch.

Trận thua này khiến mùa giải của Real Madrid càng thêm thất vọng. Đội bóng này phải thay huấn luyện viên giữa mùa giải (Alvaro Arbeloa thay Xabi Alonso), bị loại ở tứ kết UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu), vòng 1/8 Copa del Rey (cúp Nhà vua) và về nhì ở Siêu cúp Tây Ban Nha. Đây là mùa giải trắng tay danh hiệu của Real Madrid.