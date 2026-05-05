Hơn 250.000 CĐV yêu cầu Mbappé rời Real Madrid

Theo Daily Mail, mối quan hệ giữa Kylian Mbappé và Real Madrid đang xuất hiện nhiều rạn nứt khi tiền đạo người Pháp vướng vào hàng loạt tranh cãi cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Anh đã xảy ra mâu thuẫn với ban huấn luyện và khiến hơn 250.000 người hâm mộ phẫn nộ trước chuyến nghỉ dưỡng ở Sardinia. Dù vậy, Mbappe vẫn lên tiếng bảo vệ bản thân.

Trong những tuần gần đây, thái độ của Mbappé đang trở thành tâm điểm chỉ trích. Chân sút 27 tuổi được cho là đã lời qua tiếng lại, thậm chí căng thẳng với một trợ lý trong ban huấn luyện của HLV Álvaro Arbeloa trong một buổi tập.

Không dừng lại ở đó, Mbappé còn gây tranh cãi khi bị bắt gặp thư giãn trên du thuyền sang trọng ở Sardinia cùng bạn gái Ester Expósito, trong khi các đồng đội của anh chuẩn bị đối đầu với Barcelona ở trận El Clasico ngày 11/5 - nơi họ có thể chính thức mất chức vô địch La Liga mùa thứ hai liên tiếp.

Hơn 250.000 cổ động viên ký vào bản kiến nghị yêu cầu Mbappé rời CLB. (Nguồn: Reuters)

Làn sóng phản ứng từ người hâm mộ nhanh chóng bùng lên. Hơn 250.000 cổ động viên Real Madrid đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi Mbappé rời đội, sau hai mùa giải gây thất vọng kể từ khi anh gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do từ Paris Saint-Germain. Trong thời gian đó, cả Mbappé lẫn đội bóng Hoàng gia đều chưa giành được bất kỳ danh hiệu lớn nào.

Trước áp lực dư luận, phía Mbappé đã lên tiếng phản hồi. Đại diện của anh khẳng định nhiều chỉ trích xuất phát từ việc hiểu sai về quá trình hồi phục chấn thương, vốn đang được CLB giám sát chặt chẽ.

"Điều này không phản ánh đúng thực tế về sự tận tâm và công sức mà Kylian bỏ ra mỗi ngày vì lợi ích của toàn đội", phía Mbappé khẳng định.

HLV Arbeloa cũng đứng ra bảo vệ học trò: “Mọi kế hoạch liên quan đến các cầu thủ chấn thương đều do đội ngũ y tế của Real Madrid theo dõi và quyết định, bao gồm cả việc khi nào họ cần có mặt tại trung tâm huấn luyện Valdebebas. Còn trong thời gian rảnh, Kylian Mbappé có thể làm những gì cậu ấy muốn, như bất kỳ cầu thủ nào khác".

Tuy vậy, theo truyền thông châu Âu, những giải thích này không xoa dịu được sự khó chịu trong nội bộ đội bóng. Một số cầu thủ được cho là không hài lòng với cách hành xử của Mbappé, đặc biệt trong giai đoạn nhạy cảm của mùa giải.

Chuyến nghỉ dưỡng cùng bạn gái ở Sardinia của Mbappé khiến nhiều CĐV phẫn nộ. (Nguồn: Daily Mail)

Tờ L'Équipe cho rằng Mbappé đang được hưởng những đặc quyền quá mức kể từ khi gia nhập Real Madrid. Việc anh chủ yếu giao lưu với các đồng đội người Pháp, cùng những chi tiết nhỏ như đến muộn trong bữa ăn của đội, khiến một số người đánh giá anh có xu hướng cá nhân.

Trước đó, cựu tuyển thủ Pháp Emmanuel Petit cũng từng chỉ trích Mbappé vì “mang sự ích kỷ vào phòng thay đồ Real Madrid”.

Hai tuần trước, Mbappé gây chú ý trên mạng xã hội với hành động thích rồi nhanh chóng bỏ thích một hình ảnh liên hệ José Mourinho với chiếc ghế HLV trưởng của Real mùa tới. Khi được hỏi, HLV Arbeloa tỏ ra không bận tâm: “Tôi không quan tâm việc Mbappé thích Mourinho, Julia Roberts hay bất kỳ ai khác".