Mbappe lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở cúp C1 châu Âu

Kylian Mbappe tiếp tục để lại dấu ấn tại cúp C1 châu Âu, dù Real Madrid thua Bayern Munich ở trận lượt về tứ kết rạng sáng 16/4. Trong trận tứ kết được đánh giá hấp dẫn nhất tại cúp C1 châu Âu mùa giải 2026/27, Kylian Mbappé mở tỷ số. Pha lập công này giúp tiền đạo người Pháp chạm mốc 70 bàn tại Champions League, đồng thời nâng tổng số bàn thắng của anh ở mùa giải năm nay lên con số 15.

Hiện tại, Mbappe chỉ còn kém kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong một mùa cúp C1 châu Âu của Cristiano Ronaldo đúng 2 bàn (17 bàn). Nếu tiếp tục duy trì phong độ, anh hoàn toàn có thể san bằng, thậm chí vượt qua cột mốc này ở những mùa giải sau.

Kylian Mbappe tiến gần đến việc san bằng kỷ lục của Ronaldo. (Nguồn: AP)

Không chỉ vậy, chân sút người Pháp còn phá kỷ lục từng do Lionel Messi nắm giữ. Mbappe cán mốc 70 bàn tại cúp C1 châu Âu khi mới 27 tuổi 116 ngày, sớm hơn gần 3 tuần so với Messi - người đạt thành tích này ở tuổi 27 và 134 ngày.

Chỉ cần ghi thêm 1 bàn nữa, anh sẽ vươn lên vị trí thứ 5 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu, sánh ngang huyền thoại Raúl González với 71 bàn.

Đáng chú ý, ngôi sao mang áo số 10 của Real Madrid cũng trở thành cầu thủ đầu tiên ghi tới 10 bàn trên sân khách trong một mùa cúp C1 châu Âu. Con số này cho thấy sự ổn định và bản lĩnh đáng nể của tiền đạo người Pháp.

Dù thi đấu nổi bật, Mbappe vẫn không thể giúp Real Madrid xoay chuyển cục diện. Sau thất bại 1-2 trên sân nhà ở lượt đi, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tiếp tục nhận thêm trận thua 3-4 tại Đức, dừng bước ngay từ vòng tứ kết.