Real Madrid điều tra nội bộ, phạt Valverde và Tchouameni hơn 15 tỷ đồng

Sự việc xảy ra vào ngày hôm qua, 24 giờ sau những bất đồng ban đầu giữa hai tiền vệ này. Phía Madrid cho biết cả hai cầu thủ đã xin lỗi nhau cũng như xin lỗi câu lạc bộ, và cuộc điều tra nội bộ hiện đã chính thức khép lại.

Thông báo từ CLB Real Madrid cho hay: "Real Madrid xin thông báo, sau những sự việc dẫn đến quy trình kỷ luật được khởi động vào ngày hôm qua đối với hai cầu thủ Federico Valverde và Aurélien Tchouaméni, cả hai đã có mặt vào ngày hôm nay trước điều tra viên được chỉ định cho vụ việc".

Federico Valverde và Aurelien Tchouameni bị phạt tiền.

"Trong buổi làm việc, các cầu thủ đã bày tỏ sự hối hận hoàn toàn về những gì đã xảy ra và đã xin lỗi lẫn nhau. Hơn nữa, họ cũng đã gửi lời xin lỗi tới câu lạc bộ, các đồng đội, ban huấn luyện cũng như người hâm mộ và cả hai đã sẵn sàng chấp hành bất kỳ án phạt nào mà câu lạc bộ cho là phù hợp", CLB Real Madrid thông báo.

Đội bóng chủ sân Bernabeu nhấn mạnh: "Dưới những tình tiết này, Real Madrid đã quyết định áp dụng hình phạt tài chính là 500.000 euro (hơn 15 tỷ đồng) đối với mỗi cầu thủ, qua đó kết thúc các quy trình xử lý nội bộ liên quan".

Trước đó, tờ Goal cho biết Real Madrid đã mở cuộc điều tra nội bộ sau vụ xô xát giữa Federico Valverde và Aurélien Tchouaméni trên sân tập. Theo thông tin được tiết lộ, vụ việc nghiêm trọng đến mức Valverde phải nhập viện điều trị chấn thương đầu và dự kiến mất khoảng 14 ngày hồi phục.

CLB xác định đây là hành vi vi phạm đạo đức nghiêm trọng và đã chỉ định một người để phụ trách quá trình điều tra. Điều tra viên này thu thập lời khai nhân chứng cùng các bằng chứng liên quan trước khi đưa ra cáo trạng chính thức. Sau đó, hai cầu thủ có thời gian gửi bản giải trình và bào chữa.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Real Madrid chuẩn bị bước vào trận El Clásico quan trọng với Barcelona vào cuối tuần này, nơi thất bại có thể khiến đội bóng của HLV Arbeloa mất cơ hội đua vô địch La Liga. Do bị chấn thương ở vùng đầu, Valverde sẽ không thể ra sân ở trận gặp Barcelona.

ESPN cho biết phòng thay đồ Real Madrid đang tồn tại nhiều bất ổn từ đầu mùa, với hàng loạt mâu thuẫn giữa cầu thủ và ban huấn luyện sau giai đoạn sa sút phong độ. Đội bóng hiện tiếp tục tìm kiếm HLV mới sau khi chia tay Xabi Alonso.