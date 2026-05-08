Valverde chấn thương sọ não do 'đập đầu vào bàn', không đánh nhau với Tchouameni

Theo thông báo chính thức của Real Madrid, cầu thủ Federico Valverde được chẩn đoán bị chấn thương sọ não. Đội bóng cho biết tiền vệ người Uruguay hiện đã trở về nhà, sức khỏe ổn định nhưng cần nghỉ ngơi từ 10 đến 14 ngày theo chỉ định của bác sĩ. Đội bóng Hoàng gia cũng cho biết sẽ thực hiện các biện pháp kỷ luật với cả Federico Valverde và Aurelien Tchouameni sau vụ ẩu đả trong phòng thay đồ.

“Câu lạc bộ sẽ công bố quyết định xử phạt đối với cả hai cầu thủ vào thời điểm thích hợp, sau khi hoàn tất các quy trình nội bộ liên quan”, đội bóng cho biết.

Federico Valverde (phải) được chẩn đoán bị chấn thương sọ não sau vụ ẩu đả với Aurelien Tchouameni (trái). (Nguồn: Reuters)

Trên mạng xã hội Instagram, tiền vệ 27 tuổi thừa nhận đã có xích mích với một đồng đội sau một pha bóng trong buổi tập, tuy nhiên không nhắc trực tiếp tên Tchouameni. Anh cho biết sự mệt mỏi do thi đấu cùng nỗi thất vọng từ mùa giải trắng tay khiến căng thẳng bị đẩy đi quá xa.

Valverde khẳng định những mâu thuẫn như vậy không phải điều hiếm gặp trong phòng thay đồ và thông thường sẽ được giải quyết kín trong nội bộ. Tuy nhiên, anh nghi ngờ có người đã nhanh chóng tiết lộ câu chuyện ra ngoài, khiến vụ việc bị thổi phồng do Real Madrid luôn là tâm điểm chú ý.

"Hôm nay, chúng tôi lại có một bất đồng. Trong lúc tranh cãi, tôi vô tình đập đầu vào bàn, bị một vết rách nhỏ trên trán và phải đến bệnh viện khám. Không có chuyện tôi và đồng đội đánh nhau. Tôi hiểu việc tin rằng chúng tôi đã lao vào đánh nhau hay mọi chuyện là cố ý sẽ dễ dàng hơn, nhưng điều đó không hề xảy ra", tiền vệ người Uruguay xác nhận.

Ngôi sao người Uruguay thừa nhận bản thân đã rất tức giận vì áp lực cuối mùa và cảm giác các cầu thủ đang phải “vắt kiệt sức”. Điều này khiến anh mất kiểm soát và xảy ra tranh cãi với đồng đội. Valverde gửi lời xin lỗi vì sự việc làm ảnh hưởng đến hình ảnh CLB, đồng thời cho rằng câu chuyện đã bị thêm thắt và bóp méo quá mức.

Đội bóng Hoàng gia cho biết sẽ thực hiện các biện pháp kỷ luật với Federico Valverde và Aurelien Tchouameni. (Nguồn: Real Madrid)

"Những bất đồng vừa qua xảy ra do sự tích tụ của nhiều thứ, cuối cùng dẫn đến một cuộc xô xát vô nghĩa. Nó ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi và tạo cơ hội cho những lời đồn đoán, bịa đặt và thêu dệt về một sự cố ngoài ý muốn. Tôi tin rằng bất đồng xảy ra bên ngoài sân cỏ dù có căng thẳng như thế nào, thì khi bước vào trận đấu, mọi chuyện sẽ đều được gác lại. Nếu phải bảo vệ cậu ấy trong một trận đấu, tôi sẽ là người đầu tiên làm điều đó", Federico Valverde cho biết.

Sự việc bắt đầu từ buổi tập hôm 6/5. Bầu không khí trở nên căng thẳng sau hàng loạt pha tranh chấp quyết liệt vượt mức cần thiết giữa hai cầu thủ. Tchouameni là người vào bóng trước, nhưng Valverde cũng liên tục đáp trả bằng những tình huống không khoan nhượng.

Sang ngày hôm sau, tiền vệ người Pháp được cho là đã chủ động làm hòa khi tiến tới bắt tay xin lỗi, song Valverde không đáp lại. Sau đó, tuyển thủ Uruguay tiếp tục có pha phạm lỗi với đồng đội ngay trên sân tập.

Mâu thuẫn kéo dài đến tận phòng thay đồ rồi bùng phát thành cuộc ẩu đả giữa hai cầu thủ. Màn động tay động chân khiến các cầu thủ khác phải cố gắng tách hai người ra. Sau biến cố này, HLV trưởng Alvaro Arbeloa được cho là đã lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong đội.