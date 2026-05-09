Real Madrid hỗn loạn, huấn luyện viên Arbeloa xác định chia tay

"Alvaro Arbeloa sẽ ra đi vào tháng 6 vì Real Madrid có những kế hoạch khác cho mùa giải tới", chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đăng tải trên trang cá nhân.

Nhà báo người Ý cho biết rằng Arbeloa đã nắm rõ vụ ẩu đả giữa Aurelien Tchouameni nhưng không có bất kỳ động thái nào để can thiệp, kể cả khi sự việc đã đi rất xa. Ban lãnh đạo Real Madrid biết về động thái của Arbeloa. Kể từ thời điểm cựu hậu vệ này lên nắm quyền, phòng thay đồ Real Madrid trở nên hỗn loạn.

Huấn luyện viên Alvaro Arbeloa rời Real Madrid khi mùa giải kết thúc.

Ở buổi tập ngày 6/5, Aurelien Tchouameni có pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết với Federico Valverde và bị đồng đội trả đũa liên tục.

Sau đó một ngày, chính Tchouameni bắt tay và xin lỗi Valverde nhiều lần nhưng không được đồng ý. Bước vào giờ tập, Valverde liên tục vào bóng thô bạo với đồng đội và tạo nên không khí ngột ngạt.

Ngôi sao người Uruguay liên tục chỉ trích Tchouameni vì cho rằng cầu thủ này tiết lộ mọi thông tin về vụ tranh cãi cho báo chí.

Tối 8/5, câu lạc bộ Real Madrid ra thông báo: "Trong buổi làm việc, các cầu thủ đã bày tỏ sự hối hận hoàn toàn về những gì đã xảy ra và đã xin lỗi lẫn nhau. Hơn nữa, họ cũng đã gửi lời xin lỗi tới câu lạc bộ, các đồng đội, ban huấn luyện cũng như người hâm mộ và cả hai đã sẵn sàng chấp hành bất kỳ án phạt nào mà câu lạc bộ cho là phù hợp.

Dưới những tình tiết này, Real Madrid đã quyết định áp dụng hình phạt tài chính là 500.000 euro (hơn 15 tỷ đồng) đối với mỗi cầu thủ, qua đó kết thúc các quy trình xử lý nội bộ liên quan".

HLV Arbeloa được bổ nhiệm sau khi ông Xabi Alonso chia tay đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cựu cầu thủ người Tây Ban Nha không đáp ứng được kỳ vọng.

Real Madrid bị loại ở vòng tứ kết UEFA Champions League, không còn nhiều cơ hội vô địch La Liga. Phòng thay đồ Real Madrid hỗn loạn từ mâu thuẫn của Rudiger rồi đến Mbappe và mới nhất là màn ẩu đả giữa Tchouameni và Valverde.