U17 Việt Nam cần điều kiện gì để qua vòng bảng U17 châu Á, dự World Cup U17?

Video: U17 Việt Nam thua U17 Hàn Quốc 1-4.

Tối 10/5, U17 Việt Nam thất bại 1-4 trước U17 Hàn Quốc ở vòng bảng giải U17 châu Á 2026. Thua ngược 4 bàn trong 10 phút cuối khiến thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland chưa thể giành quyền vào tứ kết sớm, đồng nghĩa với tấm vé dự World Cup U17. Tuy nhiên, U17 Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp.

Chu Ngọc Nguyễn Lực và đồng đội vượt qua vòng bảng nếu đứng đầu hoặc thứ hai. Nếu không đạt được vị trí này, U17 Việt Nam bị loại khỏi giải châu Á nhưng vẫn có thể chờ suất dự World Cup U17 của đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất (với điều kiện U17 Qatar vào tứ kết).

Sau 2 lượt trận, U17 Hàn Quốc dẫn đầu bảng C với 4 điểm. U17 Việt Nam xếp nhì bảng với 3 điểm. U17 Yemen xếp thứ 3 với 3 điểm và U17 UAE có 1 điểm ở vị trí cuối bảng.

U17 Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội giành suất dự World Cup U17. (Ảnh: AFC)

U17 Việt Nam chỉ cần thắng U17 UAE là chắc chắn đi tiếp với 6 điểm, không cần quan tâm đến kết quả trận đấu giữa U17 Hàn Quốc và U17 Yemen. Nếu hòa U17 UAE, U17 Việt Nam có 4 điểm và cần U17 Hàn Quốc không thua U17 Yemen. Trong trường hợp thua U17 UAE ở lượt trận cuối, U17 Việt Nam chắc chắn bị loại.

Ở con đường giành vé World Cup còn lại, U17 Việt Nam cần phải xếp thứ ba nhưng có thành tích tốt nhất trong 4 bảng đấu (không tính kết quả trận đấu với đội cuối bảng). Suất "vé vớt" này chỉ có khi U17 Qatar (chủ nhà World Cup U17) phải xếp ở một trong hai vị trí đầu bảng B.

Do U17 Triều Tiên không tham dự giải đấu, bảng D chỉ còn 3 đội tham dự. Khi so sánh các thành tích của các đội xếp thứ Ba có thành tích tốt nhất, AFC sẽ bỏ kết quả các trận đấu giữa đội xếp thứ ba và đội cuối bảng.

Nếu chỉ giành 1 điểm trước UAE và U17 Yemen đánh bại U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam xếp thứ ba với thành tích chắc chắn hơn đối thủ cạnh tranh ở bảng A và bảng D.

Ở bảng D (chỉ có 3 đội), U17 Ấn Độ thua cả 2 trận và kết thúc vòng bảng với 0 điểm. Nếu đứng thứ 3 trong trường hợp nêu trên, U17 Việt Nam chắc chắn xếp trên đối thủ này. Tại bảng A, U17 Thái Lan và U17 Myanmar cũng chưa có điểm nào sau hai lượt trận và gặp nhau ở lượt cuối. Bất kể kết quả trận đấu này ra sao, U17 Việt Nam vẫn có thành tích tốt hơn đội xếp thứ 3 của bảng A.

Ở bảng B, U17 Indonesia (3 điểm) găp U17 Nhật Bản (6 điểm) còn U17 Trung Quốc (0 điểm) gặp U17 Qatar (3 điểm). Đây mới là bảng đấu mà đại diện của bóng đá Việt Nam cần đặc biệt quan tâm. Kết quả bảng B sẽ quyết định tấm vé đi tiếp theo đường xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Bảng xếp hạng giải U17 châu Á 2026 - Bảng C mới nhất

XH Đội T HS Đ 1 U17 Hàn Quốc 2 5-2 4 2 U17 Việt Nam 2 2-4 3 3 U17 Yemen 2 3-3 3 4 U17 UAE 2 3-4 1