Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bayer hợp tác nâng cao chăm sóc sức khỏe phụ nữ

Sự kiện diễn ra vào ngày 8/5 đánh dấu bước tiến mới trong việc hiện thực hóa mục tiêu mang đến các giải pháp y tế toàn diện, hiện đại và cá nhân hóa cho phụ nữ Việt Nam.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2028 giữa Bayer Việt Nam và Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe đa dạng trong một xã hội hiện đại

Theo báo cáo của World Bank và UN Women, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ đáng ghi nhận trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và sinh sản, với tỷ lệ tử vong mẹ giảm mạnh còn khoảng 48 ca trên 100.000 ca sinh sống (năm 2023), thuộc nhóm cải thiện nhanh trong khu vực.

Đồng thời, hơn 70% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản đã được đáp ứng nhu cầu kế hoạch hóa gia đình bằng các biện pháp hiện đại, phản ánh những nỗ lực bền bỉ của hệ thống y tế trong việc đồng hành cùng phụ nữ ở giai đoạn sinh sản.

Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cho thấy tuổi thọ trung bình của phụ nữ Việt Nam đã vượt 76 tuổi. Điều này đồng nghĩa nhiều phụ nữ dành gần một phần ba cuộc đời cho giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, với các nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cần được quan tâm hơn, từ cân bằng nội tiết, sức khỏe tinh thần đến chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh đó, các bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ như viêm nhiễm âm đạo, lạc nội mạc tử cung, cường kinh hay các rối loạn nội tiết cũng đặt ra yêu cầu cần được tiếp cận chăm sóc y tế sớm hơn, điều trị toàn diện hơn và cá nhân hóa theo từng nhóm tuổi.

Thực tế này mở ra cơ hội để hệ thống y tế tiếp tục đổi mới, mở rộng các giải pháp chăm sóc sức khỏe tiên tiến, nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển các mô hình dịch vụ chất lượng cao, nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời và bền vững nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho phụ nữ Việt Nam trong mọi giai đoạn cuộc đời, từ tuổi vị thành niên, giai đoạn sinh sản, thai kỳ, đến giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh.

Hợp tác chiến lược: Từ đào tạo đến tích hợp lâm sàng chuyên sâu

Trên nền tảng những thành tựu của giai đoạn 2023–2025, chương trình hợp tác mới (2026–2028) giữa Bayer và bệnh viện Phụ sản Trung ương, đơn vị tuyến đầu cả nước trong lĩnh vực sản phụ khoa, được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại, đồng thời kết hợp năng lực nghiên cứu khoa học toàn cầu của Bayer với kinh nghiệm lâm sàng chuyên sâu từ bệnh viện Phụ sản Trung ương để thúc đẩy các đổi mới trong lĩnh vực y tế, hướng đến nâng tầm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ Việt Nam.

Chương trình hợp tác hướng đến việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho phụ nữ Việt Nam.

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường đào tạo và cập nhật chuyên môn trong các lĩnh vực trọng tâm như tránh thai nội tiết, kế hoạch hóa gia đình, lạc nội mạc tử cung và cường kinh. Đồng thời, chương trình cũng mở rộng sang các vấn đề sức khỏe phụ nữ đang ngày càng được quan tâm như dinh dưỡng thai kỳ, tăng huyết áp thai kỳ, viêm nhiễm phụ khoa và chăm sóc sức khỏe giai đoạn mãn kinh.

Điểm nhấn của giai đoạn này là sự thúc đẩy chuyển đổi số y tế thông qua triển khai các nền tảng y tế từ xa (telehealth), nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ thiết yếu cho phụ nữ. Hai bên cũng sẽ tăng cường trao đổi chuyên gia quốc tế, đào tạo liên tục cho đội ngũ y bác sĩ và thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng, xây dựng dữ liệu y khoa nhằm cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe phụ nữ trên phạm vi toàn quốc.

Chia sẻ tại buổi ký kết, GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nhấn mạnh sự hợp tác sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức khoa học và nhận thức cộng đồng, tăng cường nguồn lực nhằm đảm bảo người bệnh được tiếp cận với các phương pháp điều trị hiện đại, các kiến thức chăm sóc sức khỏe khoa học và đáng tin cậy, góp phần trực tiếp vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu về hợp tác chiến lược này, ông James Alexander, Giám đốc Nhánh Dược phẩm tại Bayer Việt Nam, cho biết: “Mối quan hệ hợp tác này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cho phép chúng tôi kết hợp những thành tựu khoa học toàn cầu từ Bayer với nền tảng chuyên môn lâm sàng vượt trội của Bệnh viện để cùng hiện thực hóa các mục tiêu chung.

Bayer đang tích cực đẩy nhanh lộ trình đưa các giải pháp dược phẩm tiên tiến nhất thế giới về Việt Nam, nhằm cung cấp cho đội ngũ y bác sĩ thêm nhiều lựa chọn điều trị an toàn, hiệu quả, giúp nâng tầm chất lượng cuộc sống cho phụ nữ Việt trên hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện.”

GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương (thứ ba từ trái qua) và ông James Alexander, Giám đốc Nhánh Dược phẩm tại Bayer Việt Nam (thứ tư từ trái qua), ông Thai Peng Mak, Giám đốc Nhánh Chăm sóc sức khỏe Người tiêu dùng (bìa phải) cùng đại diện hai bên đơn vị.

Ông Thai Peng Mak, Giám đốc Nhánh Chăm sóc Sức khỏe Người tiêu dùng Bayer Việt Nam tiếp lời: “Đối với Bayer, chăm sóc sức khỏe phụ nữ không chỉ dừng lại ở điều trị bệnh lý, mà là sự đồng hành và hỗ trợ họ có thể chủ động bảo vệ sức khỏe xuyên suốt mọi giai đoạn trong cuộc đời.

Thấu hiểu những vấn đề sức khỏe thầm lặng của phụ nữ, chúng tôi cam kết phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ xây dựng các hướng dẫn điều trị chuẩn hóa và thực hiện các nghiên cứu nhằm cập nhật dữ liệu lâm sàng trong nước, triển khai các chương trình giáo dục cộng đồng dựa trên nền tảng khoa học và tham vấn y khoa chuyên sâu.”

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của Bayer Việt Nam và Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong việc thúc đẩy đổi mới khoa học, nâng cao chất lượng điều trị và hướng tới xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe phụ nữ toàn diện, hiện đại và bền vững hơn tại Việt Nam.