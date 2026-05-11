Quy định dạy thêm, học thêm mới nhất áp dụng từ ngày 15/5

Từ ngày 15/5, Thông tư 19/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có hiệu lực, với nhiều yêu cầu mới nhằm siết chặt quản lý và tăng tính minh bạch trong hoạt động dạy thêm.

Theo đó, thời lượng dạy thêm tối đa trong trường là 2 tiết/tuần cho mỗi môn học, áp dụng với ba nhóm học sinh gồm: học sinh chưa đạt yêu cầu cần củng cố kiến thức, học sinh ôn thi học sinh giỏi và học sinh cuối cấp chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.

Tuy nhiên, trong trường hợp học sinh có nhu cầu học thêm nhiều hơn, hiệu trưởng có thể đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT cho phép tăng số tiết. Việc quyết định cuối cùng thuộc thẩm quyền của lãnh đạo Sở sau khi xem xét đề xuất của nhà trường.

Từ 15/5, Bộ GD&ĐT cho phép trường học đề nghị "nới khung" dạy thêm quá 2 tiết mỗi môn/tuần nếu học sinh có nhu cầu.

Theo quy định mới, các tổ chức hoặc cá nhân mở lớp dạy thêm có thu tiền phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đơn vị tổ chức dạy thêm phải công khai các thông tin gồm môn học, thời lượng, địa điểm, thời gian học, danh sách giáo viên tham gia giảng dạy và mức thu học phí trước khi tuyển sinh.

Đáng chú ý, giáo viên đang giảng dạy tại các trường học khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo với hiệu trưởng về môn học, địa điểm, hình thức, thời gian dạy thêm cũng như mối quan hệ với đơn vị đăng ký kinh doanh lớp học thêm.

Bên cạnh quy định về dạy thêm ngoài nhà trường, văn bản hợp nhất của Bộ GD&ĐT cũng quy định cụ thể việc tổ chức dạy thêm trong nhà trường.

Bộ GD&ĐT yêu cầu dạy thêm, học thêm chỉ được tổ chức khi học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. Nhà trường, tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học sinh học thêm.

Bộ GD&ĐT yêu cầu việc dạy thêm trong nhà trường không được thu tiền học sinh. Nhà trường phải tổ chức cho học sinh đăng ký học thêm theo từng môn học và xây dựng kế hoạch dạy thêm căn cứ trên nhu cầu thực tế.

Đáng chú ý, mỗi lớp dạy thêm không được vượt quá 45 học sinh. Các lớp được xếp theo từng môn học và từng khối lớp.

Hiệu trưởng có trách nhiệm quản lí, theo dõi, nhắc nhở, cụ thể hóa các nội dung liên quan tới nhà giáo tại quy định về dạy thêm, học thêm trong quy tắc ứng xử của nhà giáo do Hiệu trưởng ban hành theo thẩm quyền; xử lí hoặc kiến nghị xử lí các trường hợp vi phạm, bảo đảm không để xảy ra dạy thêm trái phép kéo dài, phức tạp trong phạm vi quản lí.

Bên cạnh đó, các xã, phường và trường học phải công khai số điện thoại đường dây nóng trên website hoặc niêm yết tại trụ sở để tiếp nhận phản ánh của người dân về các hoạt động dạy thêm sai quy định. Thông tư quy định rõ xử lí nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm hoặc có hành vi ép buộc, trục lợi trong hoạt động dạy thêm, học thêm.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm sẽ bị xử lý tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có cán bộ, giáo viên vi phạm cũng có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.