Bắc Ninh xử lý dứt điểm ô nhiễm kênh Kim Đôi, xem xét khởi tố đơn vị xả thải

Video: Dòng nước đen kịt, bọt trắng phủ kín mặt kênh Kim Đôi khiến người dân kinh hãi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa ký công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại kênh Kim Đôi - tuyến kênh nhiều năm nay trong tình trạng nước đen đặc, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và sản xuất nông nghiệp.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch UBND các phường Vũ Ninh, Võ Cường, Nam Sơn, Hạp Lĩnh, Phương Liễu và xã Liên Bão phải thường xuyên kiểm tra các khu dân cư, cơ sở sản xuất có hoạt động xả thải trực tiếp vào hệ thống kênh Kim Đôi, kể cả các tuyến kênh, mương nội đồng dẫn ra kênh chính.

Các địa phương được yêu cầu chủ động xử lý dứt điểm ô nhiễm trên các đoạn kênh đi qua địa bàn; tổ chức khơi thông dòng chảy, nạo vét các tuyến kênh, mương nội đồng thuộc phạm vi quản lý; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền. Đồng thời, chính quyền tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Công văn của UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu xử lý dứt điểm ô nhiễm tại kênh Kim Đôi.

Công ty Cổ phần phát triển đô thị Kinh Bắc được giao phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh khẩn trương xây dựng phương án đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải đối với các cơ sở sản xuất khu liền kề Khu công nghiệp Quế Võ, bảo đảm kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường.

Đối với Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống, UBND tỉnh yêu cầu phối hợp với các địa phương rà soát, kiểm tra các nguồn xả thải vào kênh Kim Đôi; kịp thời kiến nghị xử lý các hành vi xả thải không đúng quy định. Đồng thời, đơn vị thực hiện các biện pháp nạo vét, khơi thông dòng chảy nhằm bảo đảm chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng cơ sở sản xuất, hộ gia đình xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường, đặc biệt là xả trực tiếp vào kênh Kim Đôi.

Công an tỉnh Bắc Ninh được giao tăng cường kiểm tra thực địa, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý các đơn vị xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường; trường hợp đủ điều kiện sẽ khởi tố hình sự theo quy định. Kết quả thực hiện phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15 hằng tháng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, kiểm tra tiến độ xử lý ô nhiễm tại khu vực kênh Kim Đôi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh định kỳ.

Kênh Kim Đôi đoạn qua tổ dân phố Ngọc Đôi, phường Vũ Ninh bốc mùi hôi nồng nặc, bọt trắng nổi kín mặt nước.

Những tháng gần đây, người dân sinh sống quanh kênh Kim Đôi đoạn qua các tổ dân phố Ngọc Đôi, Phú Xuân và Kim Đôi (phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh) liên tục phản ánh tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng khi dòng nước chuyển màu đen kịt, đặc quánh, nổi bọt trắng xoá và bốc mùi hôi nồng nặc suốt ngày đêm.

Theo ghi nhận thực tế, nhiều đoạn kênh xuất hiện các mảng bọt trắng kéo dài hàng trăm mét phủ kín mặt nước, gặp gió lớn bay thẳng vào nhà dân. Đặc biệt vào thời điểm nắng nóng hoặc sau các trận mưa lớn, mùi hôi bốc lên nồng nặc khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Theo người dân địa phương, tình trạng ô nhiễm tại kênh Kim Đôi đã kéo dài nhiều năm nhưng khoảng hơn 4 tháng gần đây xuất hiện dày đặc bọt trắng, nước đổi màu nghiêm trọng hơn.