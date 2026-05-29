World Cup 2026 hôm nay 29/5: Xác định chấn thương của Neymar

Trong bản tin World Cup 2026 mới nhất hôm nay 29/5, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào danh sách 26 cầu thủ Argentina chính thức, Neymar phải nghỉ thi đấu 2-3 tuần do chấn thương cấp độ hai và niềm tin của Nhật Bản vào chức vô địch thế giới.

Messi tham dự kỳ World Cup thứ 6

HLV Lionel Scaloni đã công bố danh sách 26 cầu thủ Argentina tham dự World Cup 2026 chính thức. Lionel Messi sẽ tiếp tục đeo băng đội trưởng đội tuyển Argentina tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bên cạnh sự hiện diện của Messi, danh sách được Scaloni công bố cũng gây chú ý khi không có tên Franco Mastantuono. Tiền vệ 18 tuổi của Real Madrid được xem là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá Argentina hiện nay.

Lionel Messi tiếp tục đeo băng đội trưởng đội tuyển Argentina. (Nguồn: AP)

HLV Scaloni mang đến World Cup 2026 một tập thể cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Ở tuyến giữa, Alexis Mac Allister và Enzo Fernandez được kỳ vọng sẽ tiếp tục là bộ đôi giữ vai trò điều phối lối chơi nhờ khả năng kiểm soát bóng và hỗ trợ tấn công hiệu quả.

Trên hàng công, Argentina sở hữu nhiều phương án chất lượng với Julian Alvarez và Lautaro Martinez. Hai chân sút này giúp nhà đương kim vô địch có thể triển khai nhiều lối tấn công đa dạng.

Bên cạnh những trụ cột giàu kinh nghiệm như Nicolas Otamendi hay thủ thành Emiliano Martinez, HLV Scaloni cũng trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ triển vọng là Nico Paz và Giuliano Simeone.

Argentina sẽ đối đầu với Algeria , Áo và Jordan ở vòng bảng của giải đấu, với trận mở màn diễn ra ngày 17/6 tại Kansas City. Đội cũng sẽ tham gia các trận giao hữu với Honduras và Iceland để chuẩn bị cho giải đấu.

Neymar nghỉ thi đấu 2-3 tuần do chấn thương

Neymar nhiều khả năng sẽ không góp mặt ở hai trận giao của tuyển Brazil gặp Panama và Ai Cập trước thềm World Cup 2026 do chấn thương cơ bắp chân cấp độ hai. Theo dự kiến, tiền đạo 34 tuổi cần từ hai đến ba tuần để hồi phục. Điều đó cũng khiến khả năng Neymar ra sân trong trận mở màn World Cup của Brazil gặp Morocco vào ngày 14/6 còn bỏ ngỏ.

Siêu sao người Brazil dính chấn thương khi thi đấu cho Santos trong trận thua 0-3 trước Coritiba ngày 17/5. Chỉ một ngày sau, anh vẫn được HLV Carlo Ancelotti điền tên vào danh sách đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026.

Tuy nhiên, Neymar bỏ lỡ buổi tập đầu tiên và được đưa đến phòng khám để xác định rõ tình hình chấn thương. Trái với báo cáo ban đầu từ CLB Santos rằng Neymar chỉ bị sưng nhẹ, đội ngũ y tế của đội tuyển Brazil phát hiện ra vết rách ở bắp chân phải của ngôi sao này.

Neymar dính chấn thương cơ bắp chân cấp độ hai, cần từ hai đến ba tuần để hồi phục. (Nguồn: AP)

Khi công bố danh sách, Ancelotti giải thích: "Chúng tôi đã theo dõi Neymar trong suốt năm nay. Thời gian gần đây, cậu ấy được thi đấu thường xuyên hơn và thể trạng cũng cải thiện đáng kể. Neymar là cầu thủ rất quan trọng và sẽ giữ vai trò lớn trong chiến dịch World Cup của Brazil", HLV Ancelotti nói.

Sau khi bác sĩ đội tuyển Brazil Rodrigo Lasmar xác nhận tình trạng chấn thương của Neymar, tiền vệ Casemiro cũng lên tiếng về quá trình hồi phục của người đồng đội lâu năm.

"Bác sĩ đã nói rất rõ về tình hình của Neymar và chúng ta cần tôn trọng điều đó. Không có cầu thủ nào muốn gặp chấn thương cả. Hy vọng Neymar, cũng như toàn bộ các cầu thủ khác, sẽ đạt thể trạng tốt nhất để thi đấu vì đội tuyển cần họ trong đội hình", Casemiro chia sẻ.

Đội tuyển Nhật Bản tự tin vô địch World Cup 2026

HLV Hajime Moriyasu tin rằng tuyển Nhật Bản hoàn toàn có thể cạnh tranh chức vô địch World Cup 2026 sau những chiến thắng trước Brazil và Anh ở các trận giao hữu gần đây, bất chấp việc họ thiếu vắng ngôi sao số một là Kaoru Mitoma.

“Năm ngoái, chúng tôi đã lần đầu đánh bại Brazil trong lịch sử mà không có Mitoma. Điều đó phản ánh triết lý của Nhật Bản rằng bất kỳ cầu thủ nào được trao cơ hội cũng có thể góp mặt trong đội hình chính và giúp đội thi đấu tốt", ông Moriyasu chia sẻ.

Tiền vệ cánh thuộc biên chế Brighton bị rách gân kheo chỉ ít ngày trước khi danh sách tham dự World Cup 2026 chính thức được công bố. Đây là tổn thất đáng kể với đội bóng bởi Mitoma đang đạt phong độ cao trước khi gặp chấn thương.

Tuyển Nhật Bản tự tin sau chiến thắng trước Brazil và Anh ở các trận giao hữu gần đây. (Nguồn: Reuters)

Tuy nhiên, sự vắng mặt của ngôi sao 28 tuổi không làm giảm niềm tin của HLV Moriyasu vào tập thể mà ông đang xây dựng. Nhật Bản là một trong những đội giành vé dự World Cup sớm nhất và đang có tâm lý rất hưng phấn sau hàng loạt kết quả tích cực.

Tháng 10 năm ngoái, Nhật Bản tạo nên cú sốc khi lội ngược dòng đánh bại Brazil của HLV Carlo Ancelotti 3-2 dù bị dẫn trước hai bàn. Đó là lần đầu tiên họ vượt qua đội tuyển từng năm lần vô địch thế giới.

Đến tháng 3 năm nay, Nhật Bản tiếp tục làm nên lịch sử khi trở thành đội bóng châu Á đầu tiên đánh bại Anh ngay tại Wembley với chiến thắng 1-0.

Trong cả hai trận đấu này, HLV Moriyasu đều sử dụng đội hình gồm toàn bộ cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu. Trong danh sách dự World Cup, chỉ có ba cầu thủ đến từ J.League.