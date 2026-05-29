Đội hình Argentina dự World Cup mới nhất: Messi góp mặt

Ngày 29/5, HLV Lionel Scaloni đã công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ của đội tuyển Argentina tham dự World Cup 2026. Cùng với đội trưởng Lionel Messi, Argentina sẽ đến Mỹ, Mexico và Canada với mục tiêu bảo vệ ngôi vương thế giới. Đáng chú ý, Atletico Madrid đóng góp tới 6 cầu thủ trong đợt triệu tập lần này.

Việc Franco Mastantuono không được lựa chọn cho đội hình tham gia giải bóng đá danh giá nhất hành tinh gây bất ngờ lớn. Tài năng trẻ này không thể cạnh tranh suất trên hàng công vốn quy tụ nhiều ngôi sao và những cầu thủ đã khẳng định được vị trí ở đội tuyển quốc gia.

Lionel Messi có tên trong danh sách 26 cầu thủ Argentina tham dự World Cup 2026.

Bên cạnh đó, hậu vệ kỳ cựu Marcos Acuna - một trong những thành viên của đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022 tại Qatar - cũng không góp mặt trong danh sách đến Bắc Mỹ. Dù vậy, Scaloni vẫn đặt niềm tin vào bộ khung đã làm nên thành công ở World Cup 2022.

HLV Scaloni xây dựng đội hình dựa trên sự cân bằng giữa các cựu binh giàu kinh nghiệm và lớp cầu thủ trẻ tài năng như Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Julian Alvarez hay Giuliano Simeone.

Đội hình Argentina dự World Cup 2026 chính thức

Thủ môn: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atletico Madrid).

Hậu vệ: Leonardo Balerdi (Marseille), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atletico Madrid).

Tiền vệ: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea).

Tiền đạo: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nico Gonzalez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), Juan Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter Milan).

Lịch thi đấu của Argentina tại World Cup 2026

Ngày 17/6 - 8h: Argentina vs Algeria

Ngày 23/6 - 0h : Argentina vs Áo

Ngày 28/6 - 9h: Argentina vs Jordan