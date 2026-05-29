Giá vàng hôm nay 29/5: Quay đầu hồi phục, vẫn dưới 4.500 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng hồi phục do dữ liệu tăng trưởng kinh tế yếu hơn của Mỹ và đồng USD suy yếu đã bù đắp áp lực lạm phát liên quan đến tình hình căng thẳng eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ-Iran.

GDP quý I của Mỹ đã được điều chỉnh giảm xuống còn 1,6% tốc độ tăng trưởng hàng năm so với ước tính trước đó là 2,0%, trong khi lạm phát PCE tháng 4 tăng 0,4% so với tháng trước.

Việc điều chỉnh tăng trưởng chậm hơn và chỉ số PCE cốt lõi hàng tháng giảm đã giúp giá vàng phục hồi từ mức thấp nhất trong phiên.

Eo biển Hormuz vẫn là điểm căng thẳng địa chính trị chính của thị trường: Một điểm nghẽn hẹp ở Vịnh Ba Tư, nơi lưu lượng tàu chở dầu, xuất khẩu dầu thô và kỳ vọng lạm phát đang được định giá lại dựa trên khả năng đạt được một thỏa thuận rộng hơn giữa Mỹ và Iran.

Giá vàng hôm nay hồi phục nhẹ. (Ảnh: Kitco).

Một khuôn khổ dự kiến kéo dài 60 ngày đang được thảo luận sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn, mở lại các tuyến vận chuyển mà không thu phí và khởi động lại các cuộc đàm phán hạt nhân. Nhưng việc phê duyệt vẫn chưa hoàn tất và các cuộc đụng độ xung quanh tuyến đường thủy này trong 48 giờ qua đã giữ mức phí rủi ro cao đối với dầu, vàng và lãi suất.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 29/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 154,5 triệu đồng/lượng (mua) - 157,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 3,2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 154,5 triệu đồng/lượng (mua) - 157,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 3,2 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.494 USD/ounce, tăng 39 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đang dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong năm nay, với khả năng 56% Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 12.

Giới chuyên gia nhận định rằng mặc dù Mỹ và Iran đang hoàn tất các bước cuối cùng cho một thỏa thuận hòa bình song những thiệt hại gây ra cho các cơ sở sản xuất dầu mỏ tại Trung Đông có thể khiến nguồn cung dầu từ khu vực này ra thế giới khó phục hồi sớm.

Tom Winmill, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Quỹ Midas Discovery, cho biết ông không chỉ nhìn vào sự suy yếu ngắn hạn mà còn chú trọng đến các yếu tố cơ bản thúc đẩy đà tăng giá của vàng, đặc biệt khi các ngân hàng trung ương tiếp tục tích lũy vàng và nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với những rủi ro cấu trúc ngày càng gia tăng.

“Tôi thực sự không thấy nhiều yếu tố nào có thể gây áp lực giảm giá đối với vàng trong dài hạn ở mức giá hiện tại. Đây có thể là một đợt tăng giá thứ hai đối với vàng”, Winmill nói trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News.