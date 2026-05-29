Nắng nóng trên 40°C, hàng loạt người trẻ nhập viện suy thận, sốc nhiệt

Miền Bắc trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40°C. Tại nhiều bệnh viện, số ca nhập viện liên quan say nắng, sốc nhiệt, mất nước, suy thận cấp tăng mạnh. Đáng chú ý, phần lớn bệnh nhân là người trẻ lao động ngoài trời như công nhân, shipper, nông dân.

Tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, số lượng bệnh nhân nhập viện do nắng nóng tăng rõ rệt trong những ngày gần đây. ThS.BS Đặng Tuấn Dũng cho biết mỗi ngày trung tâm tiếp nhận khoảng 250 người đến khám, riêng những ngày nắng nóng cao điểm tăng lên khoảng 300 ca. Trong đó, các bệnh lý liên quan thời tiết chiếm tỷ lệ ngày càng lớn, tăng khoảng 20-30% so với bình thường.

Các bệnh nhân nhập viện chủ yếu trong tình trạng mệt lả, vã mồ hôi, kiệt sức sau nhiều giờ làm việc dưới trời nắng. Một số trường hợp nặng xuất hiện tăng thân nhiệt, rối loạn ý thức, co giật, thậm chí hôn mê.

Trung tâm đang điều trị cho nam công nhân nhập viện vì kiệt sức khi làm việc ngoài trời. Bệnh nhân được xác định bị tiêu cơ vân cấp, mất nước nghiêm trọng và suy thận cấp. Sau khi được truyền dịch, kiểm soát thân nhiệt và điều trị tích cực, chức năng thận của bệnh nhân dần hồi phục.

Một trường hợp khác là nam công nhân 25 tuổi nhập viện trong tình trạng tức ngực, khó thở, đau nhức cơ dữ dội sau nhiều giờ làm việc liên tục nhưng gần như không uống nước. Xét nghiệm cho thấy chỉ số chức năng thận tăng gần gấp 4 lần bình thường, cảnh báo nguy cơ suy thận cấp nặng. Sau ba ngày điều trị tích cực và bù dịch, sức khỏe bệnh nhân mới ổn định.

Người bệnh sốc nhiệt điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Không chỉ ảnh hưởng đến thể chất, nắng nóng kéo dài còn khiến nhiều bệnh lý nền trở nên trầm trọng hơn. Tại Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, một nam thanh niên được gia đình đưa vào cấp cứu trong tình trạng la hét, kích động liên tục.

PGS.TS Dương Minh Tâm cho biết bệnh nhân có tiền sử rối loạn loạn thần và đang điều trị tại nhà. Đợt nắng nóng kéo dài khiến các triệu chứng bùng phát mạnh hơn, buộc gia đình phải đưa đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, các bác sĩ cũng liên tiếp tiếp nhận nhiều ca sốc nhiệt nguy hiểm do lao động dưới trời nắng gắt. Một bệnh nhân 50 tuổi ở xã Phùng Nguyên nhập viện sau khoảng hai giờ gặt lúa ngoài đồng giữa thời tiết oi bức. Người nhà cho biết ông xuất hiện tình trạng mệt lả, hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi, thở nhanh, co quắp tay chân và đau nhức toàn thân.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị say nắng, say nóng mức độ nặng. Người bệnh được bù nước, điện giải và làm mát khẩn cấp. Sau khoảng một giờ điều trị, bệnh nhân tỉnh táo trở lại, giảm rõ rệt tình trạng co quắp và đau nhức, hiện sức khỏe đã ổn định.

Nặng hơn là trường hợp người đàn ông 69 tuổi ở Thổ Tang, Phú Thọ. Ông choáng ngất khi đang làm việc ngoài đồng, được sơ cứu tại trạm y tế trong tình trạng sốt cao 40 độ C rồi chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Khi nhập viện, người bệnh hôn mê sâu, Glasgow 5 điểm, thân nhiệt tăng lên 41-42 độ C, huyết áp tụt, tiểu ít và phải sử dụng thuốc vận mạch. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc nhiệt kèm suy đa tạng, tiên lượng rất nặng.

Người bệnh lập tức được hồi sức tích cực bằng các biện pháp hạ thân nhiệt chỉ huy, thở máy, dùng thuốc vận mạch, bù nước điện giải và theo dõi liên tục. Hiện tình trạng vẫn rất nguy kịch.

Người bệnh sốc nhiệt điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ.

Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng vừa tiếp nhận một nam shipper 21 tuổi nhập viện sau tai nạn giao thông do say nắng. Người này di chuyển liên tục ngoài trời để giao hàng giữa thời tiết nắng nóng gay gắt. Khi đang lưu thông trên đường, nam thanh niên bất ngờ hoa mắt, chóng mặt, mất lái và tông vào đuôi ô tô phía trước.

Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng mệt nhiều, buồn nôn, đa chấn thương, vùng đùi và bàn chân phải biến dạng sau va chạm.

BS Phạm Thanh Bằng cho biết, người bệnh được chẩn đoán say nắng, say nóng kèm chấn thương do tăng thân nhiệt khi làm việc ngoài trời thời gian dài.

Theo các bác sĩ, khi lao động kéo dài dưới trời nắng nóng, cơ thể sẽ tiết nhiều mồ hôi để hạ nhiệt. Nếu không được bù đủ nước và điện giải, người bệnh rất dễ rơi vào tình trạng mất nước, tụt huyết áp, tổn thương thận cấp, thậm chí sốc nhiệt nguy hiểm tính mạng. Một số trường hợp nặng còn bị tiêu cơ vân, giải phóng độc chất gây tắc nghẽn ống thận.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt từ 10h đến 16h, uống nước thường xuyên ngay cả khi chưa khát, bổ sung điện giải nếu phải lao động ngoài trời trong thời gian dài.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu, chóng mặt, chuột rút, buồn nôn, tăng thân nhiệt hoặc mệt lả, cần nhanh chóng vào nơi thoáng mát, hạ nhiệt cơ thể và tới cơ sở y tế nếu triệu chứng không cải thiện.