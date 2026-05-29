Người dân miền Trung rọi đèn làm ruộng ban đêm, kéo nhau ra gầm cầu tránh nóng

Tại Thanh Hoá, nền nhiệt ngoài trời liên tục ghi nhận vượt ngưỡng 40 độ C, thậm chí cao hơn. Trời nắng nhưng người nông dân xã Quang Trung (Thanh Hoá) vẫn phải vất vả mưu sinh nghề thu hoạch dứa thuê. Hằng ngày họ bắt đầu làm việc từ 6h sáng đến 18h tối, từ cắt dứa, vận chuyển lên xe chở đi tiêu thụ, được ngày công 500-600 ngàn đồng. Họ phải tự trang bị áo chống nắng, khăn ướt... để hạ nhiệt cơ thể trong quá trình làm việc dưới trời nắng như đổ lửa.