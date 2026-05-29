Người dân miền Trung rọi đèn làm ruộng ban đêm, kéo nhau ra gầm cầu tránh nóng

Người dân miền Trung ra gầm cầu, rọi đèn làm ruộng đêm để tránh nắng
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại TP Huế, những ngày qua, nền nhiệt ghi nhận ngoài trời liên tục ở ngưỡng 40 độ C. Trước cái nắng "cháy da, cắt thịt, những người lao động tự do như xích lô, xe ôm, bán vé số... vẫn phải oằn mình mưu sinh.
Làm việc liên tục dưới nền nhiệt 40 độ C, sức khỏe của người lao động tự do bị đe dọa nghiêm trọng với các triệu chứng sốc nhiệt như đau đầu, hoa mắt, chuột rút. Tuy nhiên, áp lực kinh tế khiến phần lớn người dân chỉ dám nghỉ ngơi chốc lát. Với họ, đánh cược sức khỏe là cách duy nhất để duy trì nguồn thu nhập ít ỏi cho gia đình mỗi ngày.
Để tránh nóng, những người lào động làm nghề đạp xích lô, chạy xe ôm phải di chuyển vào gầm cầu hoặc các gốc cây cổ thụ trong công viên để tránh nóng.
Dọc các công viên ven bờ sông Hương, hơi nước và gió từ dòng sông thổi lên mang lại chút mát mẻ hiếm hoi giữa tiết trời thiêu đốt. Do đó, nơi đây nhanh chóng trở thành "phòng nghỉ" bất đắc dĩ của những người lao động nghèo.
Những người dân làm nghề chài lưới trên sông cũng đưa thuyền vào trong gầm cầu để tránh nắng.
Trời nắng vắng khách, một số tài xế công nghệ cũng tranh thủ nghỉ trưa tránh nóng ở gầm cầu Phú Xuân (TP Huế).
"Nhà tôi không có điều hoà, nên buổi trưa phải dắt cả gia đình ra ven bờ sông hương để nghỉ mát, chứ nằm ở nhà thì như là lò quay thịt", anh Mai Đức Trung (50 tuổi, trú phường Phú Xuân, TP Huế) chia sẻ.
Để tránh cái nắng gay gắt, những người nông dân ở TP Huế phải chuyển thời gian canh tác ruộng từ ban ngày về ban đêm hoặc sáng sớm.
Ghi nhận tại phường Hoá Châu (TP Huế), để tránh cái nắng nóng cháy da ban ngày, nhiều người nông dân chuyển sang canh tác vào khung giờ từ 18h00 - 22h00.
Tại Thanh Hoá, nền nhiệt ngoài trời liên tục ghi nhận vượt ngưỡng 40 độ C, thậm chí cao hơn. Trời nắng nhưng người nông dân xã Quang Trung (Thanh Hoá) vẫn phải vất vả mưu sinh nghề thu hoạch dứa thuê. Hằng ngày họ bắt đầu làm việc từ 6h sáng đến 18h tối, từ cắt dứa, vận chuyển lên xe chở đi tiêu thụ, được ngày công 500-600 ngàn đồng. Họ phải tự trang bị áo chống nắng, khăn ướt... để hạ nhiệt cơ thể trong quá trình làm việc dưới trời nắng như đổ lửa.
"Dù thời tiết nắng nóng hơn 40 độ C nhưng chúng tôi vẫn phải làm việc bởi dứa đến ngày thu hoạch, không thể chậm trễ. Mỗi ngày tôi thu hoạch được 2 tấn dứa, vất vả nhưng thu nhập cũng đủ để trang trải cuộc sống...", chị Nguyễn Thị Lan (trú xã Quảng Trung, tỉnh Thanh Hoá) chia sẻ.
Ngoài trời nhiệt độ có thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C thì các xưởng rèn thủ công ở xứ Thanh sức nóng còn khắc nghiệt hơn nhiều lần. Lửa từ lò than vượt mức 1000 độ C phả thẳng vào mặt, khói bụi quẩn quanh, tiếng búa đập chan chát vang lên không ngớt giữa trưa hè bỏng rát. Có mặt tại làng rèn Tiến Lộc (nay thuộc xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hoá) những ngày này là cảm giác hơi nóng hắt thẳng vào mặt đến nghẹt thở. Không khí đặc quánh bởi khói than, bụi sắt và mùi kim loại nung đỏ. Người thợ ai cũng áo quần ướt đẫm mồ hôi nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt đưa búa, kéo thép, canh lửa...
Ông Lê Minh Thắng (55 tuổi) người có hơn 30 năm gắn bó với nghề rèn ở Tiến Lộc, vừa lau mồ hôi vừa nói: “Mùa hè làm nghề này cực lắm, nóng như đứng trong lò lửa. Mỗi ngày tôi làm việc bên lò than gần 10 tiếng đồng hồ, người mệt rã rời nhưng nghỉ thì không có thu nhập”.
Không chỉ chịu cảnh nóng bức kéo dài, người làm nghề rèn còn thường xuyên đối mặt với nguy cơ tai nạn lao động. Những vết bỏng do tia lửa bắn vào tay chân, những chấn thương do búa đập hay máy móc va chạm đã trở thành chuyện quen thuộc với nhiều người thợ.
"Bị đứt tay, lửa bắn vào người là chuyện như cơm bữa nhưng làm nhiều thành quen. Mỗi ngày, tôi làm việc từ sáng sớm đến chiều tối mới có thể hoàn thành đơn hàng. Dù làm việc dưới thời tiết khắc nghiệt, môi trường cực nhọc nhưng thu nhập khoảng hơn 15 triệu đồng/tháng giúp chúng tôi vẫn cố làm để có điều kiện nuôi con ăn học và trang trải cuộc sống...", anh Kiều Văn Đạo (thợ rèn ở Tiến Lộc) chia sẻ.