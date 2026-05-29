Truy tìm nhóm người dùng búa đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở TP.HCM

Sự việc được trích xuất từ camera an ninh của tiệm vàng vào ngày 26/5.

Ngày 29/5, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phong tỏa hiện trường, trích xuất camera để truy bắt nhóm nghi phạm táo tợn dùng búa cướp tiệm vàng trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, hai nam thanh niên chở nhau bằng xe máy bất ngờ áp sát tiệm vàng Kim Thành An Phú 2, tọa lạc trên đường D1, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp. Ngay khi vào bên trong, nhóm này rút búa đã chuẩn bị sẵn và đập liên tiếp nhiều nhát làm vỡ vụn tủ kính trưng bày.

Các nghi phạm nhanh chóng vơ vét một số lượng vàng lớn rồi chạy ra xe, phóng khỏi hiện trường trước sự bàng hoàng của nhân viên và người dân xung quanh. Toàn bộ vụ việc diễn ra chỉ trong tích tắc, để lại nhiều mảnh kính vỡ vương vãi trên sàn nhà cùng các dấu vết hỗn loạn.

Hai đối tượng táo tợn cướp tiệm vàng. (Ảnh cắt từ camera an ninh)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Cảnh sát đã lấy lời khai của các nhân chứng, tổ chức khám nghiệm dấu vết và thu thập dữ liệu từ các camera an ninh dọc tuyến đường để phục vụ công tác truy xét.

Hình ảnh từ clip an ninh của tiệm vàng cho thấy tủ kính bị đập vỡ hoàn toàn, các mảnh vỡ vụn vương vãi trên nền gạch. Sự việc đã gây náo loạn khu vực và khiến nhiều tiểu thương xung quanh lo lắng.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ danh tính và đường di chuyển của nhóm nghi phạm. Công an cũng kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan để hỗ trợ quá trình truy bắt, sớm đưa những kẻ táo tợn ra trước pháp luật.