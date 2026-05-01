Bắt nghi phạm cướp tiệm vàng rồi lên xe máy bỏ trốn

Tối 1/5, lãnh đạo UBND xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết lực lượng công an vừa bắt giữ nữ nghi phạm vào tiệm trang sức giả vờ hỏi mua vàng rồi bất ngờ cướp tài sản. Nghi phạm quê ở TP Cần Thơ.

"Lực lượng công an đang tiến hành lấy lời khai của nghi phạm, đồng thời tổ chức truy bắt người đàn ông đi cùng", lãnh đạo UBND xã Đức Thọ thông tin.

Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, một người phụ nữ mặc áo phông, đi vào tiệm vàng ở xã Đức Thọ giả vờ mua vàng. Nhân lúc chủ tiệm vàng không để ý, đối tượng giật một số trang sức rồi bỏ chạy.

Gây án xong, người phụ nữ chạy ra ngoài, cùng đồng phạm phóng xe máy tẩu thoát. Khi đến đoạn giáp ranh với tỉnh Nghệ An, hai người này mất dấu. Lực lượng chức năng nghi vấn, hai đối tượng có thể đã di chuyển đến xã Thiên Nhẫn (trước đây thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Sau sự việc, công an phát thông báo truy tìm hai đối tượng gây án. Cụ thể, nghi phạm nam cao khoảng 1,7m, nặng 65-70kg, mặc áo phông cộc tay màu xám lông chuột, quần dài màu đen, đi giày; người phụ nữ mặc áo phông màu vàng, đeo balô.

Đến khoảng 20h cùng ngày, nữ nghi phạm bị bắt giữ.