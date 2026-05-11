Tuyển thủ Việt Nam làm bùng nổ đấu trường esports hàng đầu thế giới

Sự kiện KIWOOM DRX Homefront 2026 khép lại tối qua (10/5) tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Người hâm mộ esports (thể thao điện tử) Việt Nam lần đầu tiên được trải nghiệm trực tiếp giải đấu đẳng cấp cao nhất thế giới ở nội dung Liên minh huyền thoại. Trận đấu giữa KRX và HLE khiến các khán đài bùng nổ với sự góp mặt của LazyFeel (Trần Bảo Minh, 19 tuổi), tuyển thủ Việt Nam duy nhất đang thi đấu tại LCK.

Đây cũng là lần đầu tiên LazyFeel được thi đấu chính thức tại LCK. Trong màn đối đầu trực tiếp với thần tượng Gumayushi tại Game 1, LazyFeel sử dụng Miss Fortune đầy ấn tượng, góp phần quan trọng giúp KRX giành chiến thắng sau 26 phút. Dù vậy, Trần Bảo Minh và đồng đội lại để HLE - đội có kinh nghiệm và đẳng cấp cao hơn - lật ngược tình thế ở 2 ván sau.

Các sự kiện fan meeting bên lề trận đấu thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ esports Việt Nam.

"Em thấy buồn vì kết quả không như ý nhưng cũng rất vui khi thấy khán giả Việt Nam cổ vũ nhiệt tình", tuyển thủ có biệt danh LazyFeel chia sẻ sau trận đấu. "Em thấy bản thân chưa thành công, những đóng góp còn hạn chế. Trong tương lai, em sẽ nỗ lực hơn để đóng góp cho sự phát triển của Esports Việt Nam, cũng như của LCK".

Ngoài tâm điểm là các trận thư hùng LCK đỉnh cao, sự kiện cũng có nhiều hoạt động đáng chú ý, trong đó fan meeting của các đội tuyển LMHT nổi tiếng hàng đầu thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, các fan Việt cũng được chiêm ngưỡng tận mắt chiếc cúp Summoner - biểu tượng của đấu trường Liên minh huyền thoại đỉnh cao.

Xuyên suốt sự kiện, người hâm mộ được trực tiếp giao lưu, ký tặng, chụp ảnh cùng tuyển thủ cũng như nhiều trải nghiệm tương tác khác. Bên cạnh đó, các hoạt động minigame và cuộc thi dành cho các nhà sáng tạo trẻ góp phần tạo nên trải nghiệm đa dạng của sự kiện, nơi cộng đồng fan không chỉ theo dõi mà còn trực tiếp tham gia và kết nối.