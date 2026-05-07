LCK Roadshow 2026 tại Hà Nội: Điều gì khiến cộng đồng eSports sẵn sàng 'đổ bộ'?

Không chỉ là một giải đấu thể thao điện tử thông thường, LCK Roadshow 2026 đang là một lễ hội eSports đáng mong chờ nhất trong tháng 5, được tổ chức tại Việt Nam. Cộng đồng game thủ đang đếm ngược từng ngày và sẵn sàng "đổ bộ" Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) để trở thành một phần của sự kiện này.

Toàn cảnh Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) - nơi diễn ra chuỗi sự kiện Homefront của đội tuyển DRX trong LCK Roadshow 2026.

Sức hút từ "sân nhà" ở nước ngoài đầu tiên trong lịch sử đội DRX

Điều đầu tiên và quan trọng nhất kéo hàng chục ngàn khán giả đến với sự kiện chính là tính chất chuyên môn cực cao và giá trị lịch sử của giải đấu.

Với quy mô phát hành dự kiến lên tới 36.000 vé, LCK Roadshow 2026 đang thiết lập một cột mốc lịch sử, chính thức vươn lên trở thành sự kiện eSports có quy mô khổng lồ nhất từng được tổ chức tại Việt Nam từ trước đến nay.

Đội tuyển DRX đưa các trận đấu sân nhà tới LCK Roadshow 2026 tại Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên, một đội tuyển eSports tầm cỡ như DRX quyết định mang toàn bộ hệ sinh thái sân nhà ra khỏi biên giới Hàn Quốc thông qua siêu sự kiện "Home Front" tới Việt Nam. Người hâm mộ sẽ đến VEC, trực tiếp chứng kiến những vòng đấu chính thức, mang tính sống còn và định đoạt trực tiếp thứ hạng trên bảng xếp hạng LCK khốc liệt.

Hai trận đại chiến theo thể thức Bo3 giữa chủ nhà DRX đối đầu với hai gã khổng lồ GEN.G và Hanwha Life Esports (HLE) chính là những trận thư hùng "hàng thật giá thật" mà bất kỳ ai yêu mến Liên Minh Huyền Thoại cũng khao khát được xem trực tiếp một lần trong đời.

Để chứa đựng trọn vẹn sức nóng của những pha kiểm soát tầm nhìn nghẹt thở hay các tình huống giao tranh vĩ mô đỉnh cao, ban tổ chức đã tận dụng tối đa quy mô khổng lồ của VEC với tổng diện tích lên tới 90 ha. Trái tim của sự kiện là tổ hợp Nhà Kim Quy rộng 13ha với 9 sảnh liên thông, được phủ sóng Wi-Fi tốc độ cao và hệ thống điều hòa trung tâm, đảm bảo trải nghiệm theo dõi eSports luôn mượt mà.

Bên cạnh các chuẩn mực an toàn y tế và cứu hỏa khắt khe, VEC còn chiều lòng người hâm mộ bằng khu F&B rộng 3.000 m2, khu vực café và không gian thư giãn tại Công viên Nỏ Thần. Đặc biệt, bãi đỗ xe khổng lồ 18 ha với sức chứa 10.000 ô tô, tích hợp sẵn hệ thống trạm sạc điện hiện đại sẽ mang đến sự tiện nghi tuyệt đối cho hành trình trải nghiệm của cộng đồng game thủ.

Sức chứa lên đến hàng vạn người của "thánh đường" quen thuộc này chính là chất xúc tác hoàn hảo để tạo nên những tiếng fanchant rền vang, tái hiện lại nguyên bản sức ép khủng khiếp của nhà thi đấu LoL Park tại Seoul.

Các đội tuyển GEN.G và HLE sẽ thi đấu cùng DRX tại LCK Roadshow 2026 tại Hà Nội.

Hơn thế nữa, sự kiện quy tụ dàn tuyển thủ quốc tế này còn mang một ý nghĩa màu cờ sắc áo cực kỳ sâu sắc đối với cộng đồng trong nước. Việc Trần Bảo Minh "LazyFeel" - ngoại binh người Việt đầu tiên tại LCK - được thi đấu ngay trên “homeground” rộng lớn, trước sự chứng kiến và hò reo của cộng đồng fan người Việt chính là thỏi nam châm cảm xúc mãnh liệt nhất, khiến bất cứ người hâm mộ nào cũng muốn có mặt trên khán đài để dốc hết sức bình sinh tiếp lửa cho đại diện của Việt Nam.

Đỉnh cao fan service

Người hâm mộ eSports thế hệ mới không chỉ ngồi thụ động để xem thi đấu trên màn hình lớn, họ tìm kiếm sự tương tác trực tiếp và cảm giác được hòa mình vào một cộng đồng văn hóa chung. Nắm bắt trúng tâm lý này, hệ thống trải nghiệm của LCK Roadshow được đầu tư cực kỳ mạnh tay theo đúng chuẩn mực khắt khe của ngành công nghiệp thần tượng.

Ban tổ chức đã thiết kế một lịch trình 72 giờ đồng hồ liên tục tại VEC - khu siêu tổ hợp giải trí khổng lồ hiện nay trong khu vực. Đặc biệt, sự thấu hiểu thị trường nội địa được thể hiện rõ qua các chính sách trợ giá chiến lược, mang đến cơ hội nhận quà tặng và ưu đãi dành riêng cho cộng đồng fan Việt Nam. Cùng với đó là hàng loạt hoạt động săn vé Fanfesta cực kỳ giá trị, biến mỗi tấm vé không chỉ là giấy thông hành qua cửa mà còn là đặc quyền cá nhân hóa cao độ.

Đi sâu vào lịch trình chi tiết, khán giả sẽ lập tức bị choáng ngợp bởi cường độ hoạt động. Ngay từ 9 giờ sáng các ngày sự kiện, toàn bộ không gian VEC đã tưng bừng đón fan với hàng chục gian hàng. Người hâm mộ có cơ hội tương tác, hòa mình vào các hoạt động làm nóng không khí và giao lưu cùng idol Hàn - Việt. Sự chú ý sẽ đổ dồn hoàn toàn vào sân khấu trung tâm vào các khung giờ thi đấu chính, nơi diễn ra các ván đấu Bo3 khốc liệt giữa DRX và GEN.G hay DRX và HLE.

Không dừng lại ở đó, cảm xúc của khán giả sẽ tiếp tục được đẩy lên đỉnh điểm với các phiên giao lưu trực tiếp kéo dài đến tận đêm, mang lại cơ hội hiếm hoi được đối thoại, chụp ảnh và tiếp xúc ở cự ly gần với các tuyển thủ đẳng cấp thế giới.

Buổi concert với dàn line-up đỉnh cao trong chuỗi sự kiện DRX HomeFront của LCK Roadshow 2026.

Điều tạo nên sự bùng nổ vượt ngoài ranh giới thể thao chính là ngày sự kiện thứ hai 9/5. Ban tổ chức đã chứng minh năng lực vận hành tuyệt đỉnh khi lấp đầy khoảng trống thi đấu bằng cách tổ chức một đại nhạc hội thực thụ.

Sau các buổi giao lưu buổi chiều, bầu không khí buổi tối sẽ hoàn toàn thuộc về sân khấu âm nhạc "Legend of Dragons". Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ đình đám như nhóm nhạc Tempest, Justatee, Bùi Công Nam, Phương Ly, Han Sara và CONGB hứa hẹn sẽ "đốt cháy" toàn bộ VEC. Sự đan xen giữa những ngày thi đấu căng thẳng và một ngày xả hơi trọn vẹn cùng âm nhạc đỉnh cao cho thấy ban tổ chức đã tính toán cực kỳ kỹ lưỡng để duy trì ngọn lửa nhiệt huyết của hàng vạn người tham dự.

Sân chơi trong mơ của cộng đồng game thủ

Điểm làm nên sự khác biệt hoàn toàn của LCK Roadshow 2026 chính là khả năng thiết kế một không gian trải nghiệm 360 độ đặt người hâm mộ làm trung tâm. Điều này chỉ có thể thực hiện trơn tru nhờ vào hạ tầng đa lớp của Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

Cộng đồng eSports tham gia một sự kiện fanmeeting được tổ chức quy mô và hoành tráng tại VEC, Hà Nội.

Sở hữu diện tích lớn top đầu Đông Nam Á lên tới 90ha, 09 sảnh trong nhà và 04 sân ngoài trời cùng hạ tầng linh hoạt, VEC định hướng trở thành điểm đến mới của các siêu sự kiện, lễ hội âm nhạc và concert ngoài trời tầm cỡ quốc tế.

Năng lực này đã được minh chứng qua các concert thu hút hàng triệu lượt khách như 8Wonder hay GENfest hay siêu sự kiện như Triển lãm thành tựu đất nước A80, Hội chợ Mùa Thu 2025, Hội chợ Mùa Xuân 2026,... đáp ứng trọn vẹn các tiêu chuẩn khắt khe của các siêu sự kiện quốc tế, phục vụ cho hàng triệu khán giả.

Việc đăng cai sự kiện quốc tế LCK ROADSHOW 2026: DRX HOME FRONT tới đây là bước đi chiến lược, khẳng định vị thế không gian hội tụ công nghệ - giải trí đỉnh cao, đồng thời mở ra bước ngoặt mới cho ngành công nghiệp eSports tại Việt Nam.

Với cấu trúc mặt bằng khổng lồ, VEC cho phép phân bổ nhịp nhàng các khu vực chức năng mà không gây ra tình trạng quá tải hay chen lấn. Người hâm mộ có thể trải qua một vòng lặp hoàn hảo: từ việc khản cổ cổ vũ tại khu vực ghế ngồi rực lửa, mướt mồ hôi tham gia các thử thách vận động và công nghệ, cho đến việc thỏa sức càn quét khu vực lưu niệm để săn lùng những chiếc áo đấu hay lightstick phiên bản giới hạn mang đậm dấu ấn của sự kiện.

Tổng thể LCK Roadshow mang đến một giá trị vô cùng thiết thực và gần gũi đối với cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại nước nhà: một sân chơi đẳng cấp đúng nghĩa để thỏa mãn đam mê thanh xuân. Sau bao nhiêu năm tháng thức khuya dậy sớm theo dõi các thần tượng thi đấu qua những khung hình trực tuyến nhỏ bé, giờ đây các fan eSports Việt đã có thể bước ra ngoài, tự hào khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển yêu thích và tận hưởng bầu không khí sôi động nguyên bản nhất.

Sự kiện không đơn thuần chỉ là nơi để thưởng thức những trận đấu đỉnh cao, mà đã trở thành một điểm hẹn văn hóa rực rỡ, nơi hàng vạn người có chung tình yêu được kết nối, chia sẻ và cháy hết mình. Khi cộng đồng sẵn sàng "đổ bộ" về VEC, đó chính là minh chứng rõ nét nhất cho một tình yêu mãnh liệt dành cho eSports, và LCK Roadshow thực sự là món quà đền đáp xứng đáng nhất cho sự cuồng nhiệt không giới hạn ấy.