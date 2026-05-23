VinFast Klara S giá bao nhiêu tháng 5/2026, cập nhật giá mới nhất hôm nay

Xe máy điện VinFast Klara S được chính thức ra mắt vào tháng 4/2022, là dòng xe được đánh giá có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng với ưu điểm như phong cách hiện đại, giá thành hợp lý và có nhiều cải tiến về động cơ, tính năng và trang bị an toàn.

Đây là một trong những mẫu xe điện cao cấp nổi bật của VinFast, phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày, đặc biệt trong khu vực đô thị.

Giá xe máy điện VinFast Klara S dao động từ khoảng 39,9 - 43,4 triệu đồng

Bảng giá xe máy điện VinFast Klara S mới nhất

Trong tháng 5/2026, giá xe máy điện VinFast Klara S trong dao động từ khoảng 39,9 triệu đồng đến 43,4 triệu đồng tùy theo chi phí đi kèm ban đầu. Cụ thể:

Hạng mục Chi tiết Giá Giá xe VinFast Klara S Giá đã bao gồm VAT 39.900.000 VNĐ Phí cọc 2 pin Chi phí cố định 2.400.000 VNĐ Bộ sạc Chi phí cố định 1.100.000 VNĐ Gói thuê pin tiêu chuẩn Không giới hạn quãng đường đi 220.000 VNĐ/tháng Gói thuê pin siêu tiết kiệm Giới hạn không quá 300km/tháng 149.000 VNĐ/tháng

Tổng chi phí ban đầu chưa bao gồm giá thuê pin khoảng 43.400.000 VNĐ

Ưu điểm nổi bật của xe máy điện VinFast Klara S

Ngoại hình hiện đại

VinFast Klara S sở hữu ngoại hình hiện đại và thanh lịch, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng từ sinh viên, nhân viên văn phòng đến người trung niên.

Có nhiều màu sắc cho người mua lựa chọn: Đen nhám, Xanh đậm, Đỏ đậm, Trắng ngọc trai và xanh lục

Động cơ mạnh mẽ, êm ái khi vận hành

Dòng xe này được trang bị động cơ điện công suất lớn giúp xe vận hành ổn định trong thành phố.

VinFast Klara S có thể di chuyển tối đa khoảng 194 km/lần sạc, với tốc độ tối đa khoảng 78 km/h. Cốp xe có dung tích khoảng 23 lít là không gian chứa đồ lý tưởng cho người sử dụng.

Ngoài ra, xe sử dụng pin Lithium hiện đại giúp tối ưu độ bền và khả năng tiết kiệm điện năng.

Khả năng chống nước vượt trội

VinFast Klara S có khả năng chống nước đạt chuẩn IP67, chịu được ngập với độ sâu 0.5m trong vòng 30 phút liên tục.

Nhìn chung, trong phân khúc xe điện tầm trung và cao cấp, xe máy điện VinFast Klara S là lựa chọn phù hợp cho người dùng muốn chuyển sang phương tiện xanh, tiết kiệm và hiện đại.

Lưu ý: Mức giá trên có thể thay đổi tùy từng đại lý, chương trình khuyến mãi hoặc khu vực đăng ký xe. Khách hàng nên đến trực tiếp đại lý xe điện VinFast gần nhất để được tư vấn giá chính xác nhất