Lần đầu kết hợp cùng đàn em kém 11 tuổi, Noo Phước Thịnh nói gì?

Sau một thời gian "ngủ đông", Noo Phước Thịnh trở lại đường đua âm nhạc với EP mang tên Nhấc máy. Trong lần tái xuất này, nam ca sĩ sinh năm 1988 đầu tư thực hiện một EP gồm 4 ca khúc xoay quanh những cuộc gọi và chiếc điện thoại.

Đáng chú ý khi Noo Phước Thịnh sẽ có màn kết hợp với "em xinh" 52Hz trong ca khúc Cuộc gọi cuối. Đây là lần đầu tiên cả hai nghệ sĩ kết hợp cùng nhau, và cũng là lần hiếm hoi Noo Phước Thịnh kết hợp với một nghệ sĩ Gen Z.

Chia sẻ về điều này, nam ca sĩ cho biết: “Các bạn trẻ bây giờ rất tài năng và chủ động trong âm nhạc. Làm việc với các bạn tôi cảm thấy như được tiếp thêm những năng lượng mới, trẻ trung hơn rất nhiều”.

Noo Phước Thịnh lần đầu kết hợp cùng 52Hz.

Trong khi đó, 52Hz cũng bày tỏ sự thích thú khi làm việc với đàn anh. Theo cô, Noo Phước Thịnh là một trong những nghệ sĩ đã thần tượng từ nhỏ, chỉ thấy qua tivi. Vì thế nên khi được đứng cạnh và hát chung, điều này đem lại cho cô một cảm giác rất đặc biệt.

Ngoài ra, sản phẩm cũng được sản xuất bởi DTAP - nhóm nhà sản xuất âm nhạc Gen Z hàng đầu hiện nay. Sự kết hợp giữa Noo Phước Thịnh và những nghệ sĩ trẻ hứa hẹn mang đến một màu sắc âm nhạc mới mẻ, hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần cảm xúc vốn là dấu ấn quen thuộc của nam ca sĩ suốt nhiều năm qua.

Cùng với việc phát hành nhạc, Noo Phước Thịnh cũng cho thấy quyết tâm quay trở lại mạnh mẽ với loạt hoạt động chỉn chu dành cho người hâm mộ.

Thời gian tới, anh sẽ tổ chức 2 buổi ra mắt MV riêng tư cùng người hâm mộ ở cả TP.HCM và Hà Nội. Ngoài ra, Noo Phước Thịnh cũng hé lộ có những buổi họp fan, livestream trò chuyện qua điện thoại cùng khán giả...

Theo chia sẻ từ ê-kíp, Noo Phước Thịnh không ngừng bám sát thị trường âm nhạc với những cách tiếp cận thời thượng, hợp giới trẻ.

Noo Phước Thịnh tên thật Nguyễn Phước Thịnh, sinh năm 1988. Từ cuối thập niên 2000, nam ca sĩ nổi tiếng khi gây chú ý với các bản hit dành cho giới trẻ.

Năm 2016, anh đoạt quán quân cuộc thi The Remix (Hòa âm ánh sáng) mùa thứ 2. Anh là huấn luyện viên của các cuộc thi Giọng hát Việt nhí mùa 4 (2016), Giọng hát Việt mùa 4 (2017) và mùa 5 (2018).

Sau hơn 20 năm làm nghề, Noo Phước Thịnh hiện vẫn là một trong số ít nam ca sĩ Vpop duy trì được tầm ảnh hưởng qua nhiều thế hệ khán giả, không phải nhờ số lượng nhạc ra mắt, mà nhờ độ tin cậy về chất lượng và hình ảnh.