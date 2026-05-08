LCK Roadshow 2026: Chờ đợi dấu ấn tuyển thủ Việt Nam Lazyfeel

Sự kiện KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360 diễn ra từ 8/5 - 10/05/2026 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Đây là lần đầu tiên Lđánh dấu lần đầu tiên LCK (League of Legends Champions Korea - giải đấu Liên Minh Huyền Thoại số 1 thế giới) tổ chức trận đấu chính thức tại Việt Nam.

Sự xuất hiện của tuyển thủ LazyFeel (Trần Bảo Minh) – đại diện Việt Nam thi đấu tại LCK – được xem là điểm kết nối biểu tượng giữa sân chơi quốc tế và cộng đồng trong nước, mang lại niềm tự hào và sự gần gũi cho người hâm mộ Việt. Phát biểu trong buổi họp báo, nhân tố 19 tuổi đầy tiềm năng của đội DRX (nhà vô địch LCK 2022) cho biết anh vẫn đang nỗ lực đẻ khẳng định năng lực, hướng tới các danh hiệu tại Hàn Quốc để góp phần nâng cao dấu ấn Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Lazyfeel (Trần Bảo Minh) là một trong những nhân tố tiềm năng của esports Việt Nam.

Các trận đấu chính thức thuộc hệ thống LCK – giải đấu Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu Hàn Quốc – sẽ lần đầu được tổ chức tại Việt Nam trong khuôn khổ 2026 LCK Team Roadshow Vietnam – KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý của esports trong nước.

Sự kiện quy tụ đội chủ nhà KIWOOM DRX – đội tuyển esports hàng đầu đến từ Hàn Quốc, cùng hai đội khách mời là Gen.G Esports và Hanwha Life Esports (HLE), mang đến những màn so tài đỉnh cao và chuẩn mực thi đấu chuyên nghiệp của giải đấu LCK.

Không chỉ dừng lại ở việc theo dõi qua màn hình, giờ đây, người hâm mộ Việt Nam lần đầu có cơ hội trực tiếp trải nghiệm không khí thi đấu chuẩn LCK ngay tại Việt Nam.

KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360 được tổ chức trong 3 ngày với những nội dung khác nhau. Hai ngày 8/05 & 10/5, sự kiện tập trung vào các trận đấu esports và giao lưu giữa đội tuyển KIWOOM DRX và các đội khách mời như Gen.G Esports, Hanwha Life Esports.

Trong khi đó, ngày 9/5 mang đậm màu sắc lễ hội và là điểm nhấn “fanfest” của sự kiện, nơi esports không chỉ dừng ở sàn đấu mà còn được mở rộng với các hoạt động kết nối cộng đồng và đêm nhạc quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng như JustaTee, Low G, Tempest,…

DRX là một trong 3 đội thi đấu trong sự kiện Roadshow đầu tiên của LCK tại Việt Nam.

Xuyên suốt sự kiện, người hâm mộ có cơ hội tham gia các hoạt động giao lưu, ký tặng, chụp ảnh cùng tuyển thủ cũng như nhiều trải nghiệm tương tác khác. Bên cạnh đó, các hoạt động minigame và cuộc thi dành cho các nhà sáng tạo trẻ góp phần tạo nên trải nghiệm đa dạng của sự kiện, nơi cộng đồng fan không chỉ theo dõi mà còn trực tiếp tham gia và kết nối.

Trong vai trò Nhà tài trợ chính, sự đồng hành của TV360 mang đến lựa chọn thuận tiện để người hâm mộ theo dõi các trận đấu trọn vẹn. Là một siêu ứng dụng truyền hình giải trí với 13 triệu người dùng thường xuyên, TV360 cung cấp nền tảng xem trực tuyến với chất lượng hình ảnh chuẩn HD/4K sắc nét, tốc độ truyền tải mượt mà, cùng đặc quyền miễn phí hoàn toàn Data 4G/5G Viettel. Sự góp mặt của TV360 không chỉ nâng tầm quy mô tổ chức mà còn góp phần quan trọng trong việc lan tỏa mạnh mẽ sức hút của KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360 đến đông đảo cộng đồng yêu mến thể thao điện tử tại Việt Nam.

Việc Việt Nam trở thành điểm dừng chân của LCK Team Roadshow cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường esports trong nước, đồng thời cho thấy Việt Nam đang từng bước tham gia sâu hơn vào các hoạt động esports quốc tế.

Không chỉ mang lại trải nghiệm cho người hâm mộ, sự kiện đã góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ esports khu vực, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác với các tổ chức và giải đấu quốc tế trong tương lai, từ đó tạo tiền đề để thúc đẩy sự phát triển của esports trong nước theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.