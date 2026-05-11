Hà Nội chốt 3 phường không nằm trong dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Sáng 11/5, HĐND TP Hà Nội khóa XVII tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 2). Tại kỳ họp, các đại biểu có mặt tán thành thông qua chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố.

Theo chủ trương vừa được HĐND thành phố thông qua, Hà Nội điều chỉnh nhiều nội dung quan trọng so với chủ trương được thành phố thông qua vào tháng 12/2025.

Cụ thể, dự án đi qua 16 xã, phường: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 736.963 tỷ đồng. Quy mô sử dụng đất khoảng 11.418ha.

Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gồm các cấu phần chính: Trục đại lộ cảnh quan; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; các khu đất phát triển đô thị; đất mặt nước khoảng; đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác. Quy mô sử dụng đất của dự án khoảng 11.418ha.

Như vậy, với chủ trương mới, dự án trên chỉ đi qua 16 xã, phường thay vì 19 xã, phường như chủ trương được thông qua vào cuối năm 2025. Phường Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng sẽ không còn nằm trong phạm vi dự án đi qua.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án cũng giảm hơn 100.000 tỷ đồng, so với mức 855.000 công bố cuối năm 2025.

Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2038.

Trong đó, giai đoạn 2026 - 2030 ưu tiên tập trung hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình, hạ tầng chính của dự án, gồm: Trục đại lộ cảnh quan hai bên sông; kè và chỉnh trị lòng, bờ sông hai bên sông; công viên công cộng phường Phú Thượng; công viên tại bãi sông phường Hồng Hà; khu vực “phòng khách đô thị”; khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam; khu đô thị định cư tại phường Long Biên; dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Giai đoạn 2030 - 2038, hoàn thành các dự án thành phần còn lại.

Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn TP Hà Nội do Liên danh Công ty cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải, Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư. Loại hợp đồng dự án là Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT) thanh toán bằng quỹ đất.

Quỹ đất dự kiến đối ứng bố trí tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với diện tích khoảng 2.655,8 ha; quỹ đất còn lại sẽ rà soát xác định tại một phần quỹ đất thu hồi của các dự án chậm triển khai và quỹ đất dự kiến xác định thanh toán cho các dự án BT trên địa bàn thành phố.

Dự án được phân chia thành 5 nhóm loại hình dự án với các dự án thành phần như sau:

Nhóm 1: Các dự án đầu tư tuyến giao thông

Dự án thành phần 1 - Trục đại lộ cảnh quan Hữu Hồng: Xây dựng tuyến đường đại lộ dọc theo đê Hữu Hồng khoảng 45,35 km.

Dự án thành phần 2 - Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng: Xây dựng tuyến đường đại lộ dọc theo đê Tả Hồng khoảng 35 km.

Nhóm 2: Các dự án đầu tư công viên

Dự án thành phần 3 - Cụm Công viên tại bãi sông Tráng Việt thuộc xã Mê Linh, xã Thiên Lộc với tổng diện tích khoảng 1.113,8 ha.

Dự án thành phần 4 - Cụm Công viên tại bãi sông Tàm Xá thuộc xã Thiên Lộc, xã Vĩnh Thanh, xã Đông Anh với tổng diện tích khoảng 397,5 ha.

Dự án thành phần 5 - Cụm Công viên tại bãi sông Ngọc Thụy thuộc phường Bồ Đề khoảng 105,1 ha.

Dự án thành phần 6 - Cụm Công viên tại bãi sông Long Biên - Cự Khối thuộc phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng, tổng diện tích khoảng 472 ha.

Dự án thành phần 7 - Công viên tại bãi sông Xuân Quan - Phụng Công thuộc xã Bát Tràng, tổng diện tích khoảng 168,6 ha.

Dự án thành phần 8 - Cụm Công viên tại bãi sông xã Ô Diên, tổng diện tích khoảng 166,1 ha.

Dự án thành phần 9 - Cụm Công viên tại bãi sông Liên Mạc - Thượng Cát - Phú Thượng thuộc phường Thượng Cát, phường Đông Ngạc và phường Phú Thượng, tổng diện tích khoảng 154,2 ha.

Dự án thành phần 10 - Công viên công cộng phường Phú Thượng khoảng 20 ha.

Dự án thành phần 11 - Cụm Công viên tại bãi sông phường Hồng Hà, tổng diện tích khoảng 383,4 ha.

Dự án thành phần 12 - Cụm Công viên tại phường Lĩnh Nam, tổng diện tích khoảng 141,8 ha.

Dự án thành phần 13 - Cụm Công viên tại bãi sông thuộc phường Lĩnh Nam, xã Thanh Trì, xã Nam Phù và xã Hồng Vân với tổng diện tích khoảng 390,9 ha.

Nhóm 3: Các dự án đầu tư kè và chỉnh trị lòng sông, bờ sông

Dự án thành phần 14 - Kè và chỉnh trị bờ Tả sông Hồng với chiều dài kè sông khoảng 33,9 km; chỉnh trị lòng và bờ sông thuộc bãi sông Xuân Quan - Phụng Công thuộc xã Bát Tràng, quy mô khoảng 77 ha

Dự án thành phần 15 - Kè và chỉnh trị bờ Hữu sông Hồng với chiều dài kè sông khoảng 30,8 km; chỉnh trị lòng và bờ sông thuộc bãi sông Nhật Tân - Tứ Liên, thuộc phường Hồng Hà, quy mô khoảng 92 ha.

Nhóm 4: Các dự án đầu tư khu đô thị định cư, tái thiết

Dự án thành phần 16 - Khu đô thị định cư tại phường Long Biên, quy mô khoảng 201 ha.

Dự án thành phần 17 - Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam, quy mô khoảng 98 ha

Dự án thành phần 18 - Khu tái thiết đô thị làng nghề tại xã Bát Tràng, quy mô khoảng 120 ha.

Nhóm 5: Các dự án giải phóng mặt bằng độc lập

Phạm vi và tiến độ triển khai dự án giải phóng mặt bằng độc lập sẽ được phân kỳ đầu tư để phù hợp với phạm vi và tiến độ triển khai các dự án thành phần.