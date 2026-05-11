Du khách Hà Lan 'quẩy' aerobic với các bà, các mẹ khiến dân mạng cười bò

Clip du khách Hà Lan nhảy aerobic cực sung khiến dân mạng cười bò. (Nguồn: @thrujacksonseyes)

Mới đây, mạng xã hội được một phen "dậy sóng" trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tràn đầy năng lượng của hai du khách Tây vô tình bắt gặp một nhóm nhảy aerobic tại hồ Hoàn Kiếm. Trong chuyến du lịch Hà Nội, Jackson (người Hà Lan) cùng bạn mình phát hiện gần khách sạn sáng nào cũng có nhóm tập thể dục, bật nhạc vang góc hồ.

Thay vì chỉ đứng nhìn từ xa, họ không ngần ngại lao vào "nhập cuộc", thực hiện các động tác đánh hông, giậm chân cực kỳ dứt khoát và nhiệt tình trên nền nhạc sôi động. Đoạn clip thu hút hơn 3 triệu lượt xem trên TikTok.

Sự tương phản hài hước giữa vóc dáng cao lớn của các du khách và điệu nhảy phiên bản dưỡng sinh của các bà, các mẹ tạo nên khung cảnh mang tính giải trí cao. Chứng kiến màn "quẩy" hơn cả ở bar của những người bạn phương xa, dân mạng đua nhau gửi những bình luận đầy thích thú.

"Đúng là âm nhạc không biên giới, nhìn các anh quẩy mà tôi cứ ngỡ đây là các 'chiến thần' làng aerobic vừa đi tu nghiệp từ Hà Lan về. Tinh thần 10 điểm không có nhưng"; "Cứ tưởng mấy anh chỉ biết đi dạo xách balo, ai dè sang Việt Nam gặp nhạc là tập thể dục còn căng hơn cả các mẹ. Nhìn cái cách họ hòa nhập mà thấy yêu đời lây luôn á"; "Mặt ai nào cũng hớn hở, đúng kiểu tìm thấy chân lý cuộc đời ở công viên Việt Nam rồi!"...

Huyền Trâm bình luận: "Này là du khách Hà Lan nhưng hệ điều hành lại chạy bằng nhạc Việt Nam rồi. Ước gì mình cũng có được cái sự tự tin và năng lượng tích cực như thế này, nhìn mà cười muốn rớt hàm. Nhiều khi mình cũng muốn tham gia cùng các mẹ mà không bạo dạn bằng mấy khách Tây này".

Xem anh Tây quẩy mà nhiều dân mạng cũng muốn đi tập theo. (Ảnh chụp màn hình)

Quang Linh viết: "Mấy anh Tây này đáng yêu thực sự, không hề giữ kẽ hay khoảng cách gì luôn. Nhìn cái động tác giơ tay, giật hông kia là biết các anh đã sẵn sàng bỏ Hà Lan về Việt Nam rồi. Chắc sau nếu có dịp, mình mời du khách đi diễn văn nghệ quần chúng được rồi đó!".

Thậm chí, nhiều người còn hiến kế nên để thể dục buổi sáng trở thành tour du lịch, nét văn hóa chỉ Việt Nam mới có. "Đề nghị các công ty lữ hành mở ngay tour 'Hà Nội 5 giờ sáng', bao gồm trải nghiệm làm chiến thần aerobic, thử Tour de Franc tại hồ Tây, giải đu xà công viên Thống Nhất... Sáng đi tập thể dục rồi ăn sáng bát cháo lòng là hết nước chấm, khách Tây chỉ có mê chữ ê kéo dài!", Quốc Tú bình luận.

Vũ Khánh chia sẻ: "Này là một công đôi việc, vừa quảng bá văn hóa nhạc Việt cực căng, vừa giúp du khách rèn luyện sức khỏe. Nhìn mấy anh Tây quẩy hăng hái thế kia, có khi vài bữa nữa lại về kể có tour du lịch sức khỏe lên xu hướng cũng nên".

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng rủ nhau rằng mùa hè đến rồi, phải ra công viên rèn luyện cùng các bà, các mẹ như những vị du khách kia. Thanh Phong viết: "Tầm này cần gì đóng tiền gym triệu này triệu nọ nữa. Cứ đúng 5h và 17h ra công viên, nhập hội với các mẹ là đảm bảo mùa hè này eo thon dáng gọn mà lại còn được vui vẻ".

Bảo Quốc chia sẻ: "Quyết tâm từ mai bỏ ngủ nướng, ra công viên làm 'đệ tử' của các bà. Vừa được tập aerobic miễn phí, vừa được hóng đủ thứ chuyện trên đời, quá là hời cho một mùa hè rực rỡ!. Biết đâu lại bắt gặp 'định mệnh' đời mình là anh chàng Mỹ đẹp trai nào cũng đang đứng quẩy nhiệt tình ở đó thì sao?".