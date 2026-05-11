Kết nối Việt Nam - Thái Lan nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao

(VTC News) -

Ngày 25/4, tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình giao lưu nhân dân chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.

Trong khuôn khổ chương trình, 300 mắt kính và 300 phần quà đã được trao tặng cho các hội viên, trong đó có nhiều người cao tuổi. Hoạt động mang ý nghĩa chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ đời sống và thể hiện sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp đối với người dân địa phương.

Ông Montri Suwanposri, Phó Chủ tịch C.P. Việt Nam, trao tặng mắt kính cho hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: C.P)

Đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai cho biết trong thời gian qua, các chương trình giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân và hoạt động an sinh xã hội đã góp phần tạo nên những kết nối bền chặt giữa nhân dân hai nước.

Thông qua chương trình lần này, C.P. Việt Nam mong muốn tiếp tục đóng góp vào các hoạt động đối ngoại nhân dân, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng tại địa phương nơi doanh nghiệp đang hoạt động.