Nhiều tuyến vỉa hè Hà Nội vẫn bị hàng quán, bãi xe 'nuốt chửng' cả ngày lẫn đêm
(VTC News) -
Dù lực lượng chức năng ở Hà Nội liên tục ra quân, song việc xử lý chưa đồng đều giữa các khu vực khiến nhiều tuyến vỉa hè vẫn bị chiếm dụng suốt ngày đêm.
Vỉa hè Hà Nội nhiều nơi vẫn bị hàng quán, bãi xe "bủa vây"
Hình ảnh quán ăn, quán cóc ngang nhiên lấn chiếm, “nuốt trọn” vỉa hè phố Nguyễn Quốc Trị (phường Yên Hòa).
Vỉa hè quanh khu đô thị Nam Trung Yên (phường Yên Hòa) bị hàng quán và bãi xe "xẻ thịt".
Phố Nguyễn Văn Lộc (phường Hà Đông) tập trung nhiều quán ăn, nhà hàng. Tại đây, xe máy đỗ dày đặc, lộn xộn chiếm trọn vỉa hè, cản trở người đi bộ và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.
Tuy nhiên, khu vực trước chợ Nghĩa Tân vẫn tái diễn tình trạng hàng quán chiếm dụng vỉa hè.
Tuy nhiên, tối 23/4, đoạn từ ngã tư Tạ Hiện – Đào Duy Từ đến Tạ Hiện – Hàng Buồm, nhiều hàng quán vẫn bày bàn ghế tràn ra lòng đường để kinh doanh dù chưa đến cuối tuần.
Hàng loạt xe máy dựng kín, chắn ngang vỉa hè như “ma trận”.
Phố Hàng Mã – một trong những tuyến đầu tiên thí điểm phố kiểu mẫu – đến nay đã có chuyển biến tích cực: tiểu thương dần thích nghi, vỉa hè thông thoáng hơn, tạo thuận lợi cho người dân và du khách đi lại.
Lực lượng công an tăng cường phát hiện, xử lý vi phạm trật tự đô thị qua hệ thống camera và phản ánh của người dân. Trong tháng 3/2026, lực lượng chức năng đã “phạt nguội” 3.900 trường hợp, thu hơn 4,3 tỷ đồng, góp phần chỉnh trang nhiều tuyến phố, từng bước kiềm chế tình trạng lấn chiếm vỉa hè và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.