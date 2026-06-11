Giá tiêu hôm nay 11/6/2026: Trong nước đi ngang

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay 11/6

Giá tiêu hôm nay tại một số địa phương trọng điểm dao động trong khoảng 138.000 - 140.000 đồng/kg, không biến động so với ngày hôm trước.

Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục duy trì ở mức 140.000 đồng/kg, là hai địa phương có giá thu mua cao nhất. Tiếp đến là TP.HCM với 139.000 đồng/kg.

Tại Đồng Nai và Gia Lai giá tiêu hôm nay phổ biến ở mức 138.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới hôm nay 11/6

Trên thế giới, giá hồ tiêu hôm nay 11/6/2026 của các quốc gia sản xuất hàng đầu cũng chủ yếu đi ngang.

Giá tiêu hôm nay ổn định ở cả trong nước và quốc tế. (Ảnh: Prosi Thang Long)

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) giá tiêu đen Indonesia đạt mức 7.117 USD/tấn, không đổi so với phiên giao dịch chiều qua.

Giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 được niêm yết ở mức thấp nhất 5.950 USD/tấn, ổn định so với hôm qua. Trong khi đó, giá tiêu đen Malaysia đạt cao nhất với 9.350 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam ổn định ở mức 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng của Indonesia được báo giá mức 9.186 USD/tấn, không đổi so với chiều hôm trước.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Malaysia và Việt Nam tiếp tục đi ngang ở mức 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn.

Nhận định giá tiêu

Theo IPC, trong tuần đầu tháng 6, thị trường hồ tiêu toàn cầu nhìn chung phản ánh tâm lý thận trọng, một phần chịu ảnh hưởng từ biến động tỷ giá giữa đồng USD so với đồng nội tệ của một số quốc gia sản xuất. Dù vậy, các yếu tố cơ bản của thị trường vẫn tương đối ổn định, được hỗ trợ bởi nhu cầu quốc tế duy trì và hoạt động giao dịch sôi động.

Về thị trường Indonesia, giá tiêu đen Lampung và tiêu trắng Muntok có sự biến động nhẹ trong kỳ. Nguyên nhân trực tiếp được IPC chỉ ra là do đồng Rupiah (IDR) giảm giá khoảng 1% so với đồng USD.

Tại Malaysia, giá tiêu nội địa giảm nhẹ trong tuần đầu tháng 6 nhưng giá xuất khẩu vẫn tăng nhờ vào nhu cầu ổn định từ thị trường quốc tế. Giá tiêu nội địa và xuất khẩu của Ấn Độ ghi nhận ổn định.

Tại Việt Nam, giá tiêu xuất khẩu và nội địa giữ mức ổn định nhờ lực đỡ từ nhu cầu mua sắm tích cực thị trường quốc tế.