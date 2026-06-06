Giá tiêu chi tiết hôm nay 6/6/2026: Duy trì ổn định

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay 6/6/2026

Giá tiêu hôm nay tại các địa phương sản xuất trọng điểm trên cả nước duy trì ổn định ở mức từ 137.000 - 140.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng vẫn là hai địa phương có giá tiêu thu mua cao nhất ở mức 140.000 đồng/kg. Theo sau là TP.HCM, Đồng Nai và Gia Lai.

Dưới đây là bảng giá tiêu trong nước hôm nay ngày 6/6/2026:

Thị trường (khu vực khảo sát) Giá thu mua (Đơn vị: đồng/kg) Đắk Lắk 140.000 Lâm Đồng 140.000 TP.HCM 138.000 Đồng Nai 137.000 Gia Lai 137.000

Giá tiêu thế giới hôm nay 6/6/2026

Trên thị trường quốc tế,giá tiêu hôm nay không ghi nhận biến động mới. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Indonesia đạt mức 7.091 USD/tấn, tiêu đen Brazil loại ASTA 570 có giá 6.025 USD/tấn, và tiêu đen Malaysia đạt 9.350 USD/tấn.

Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam đi ngang ở mức 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Giá tiêu trong nước và thế giới hôm nay đi ngang. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, giá tiêu trắng của Indonesia tiếp tục duy trì ổn định ở mức 9.151 USD/tấn. Tại Malaysia, tiêu trắng xuất khẩu được báo giá ở mức 12.250 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam đạt 9.000 USD/tấn.

Nhận định giá tiêu

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 5/2026, Việt Nam xuất khẩu 25.180 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 166,2 triệu USD, giảm 18,9% về lượng và 13,9% về giá trị so với tháng 4/2026 và giảm 4,8% về lượng so với cùng kỳ năm 2025.

Mặc dù lượng xuất khẩu trong tháng 5 có xu hướng giảm so với tháng trước, kết quả lũy kế 5 tháng đầu năm vẫn cho thấy hoạt động xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam duy trì đà tăng trưởng khá tích cực.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 122.583 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 789,2 triệu USD, tăng 21,7% về lượng và 13,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng trưởng này chủ yếu nhờ lượng xuất khẩu tăng mạnh trong quý I và đầu quý II, khi nhu cầu nhập khẩu tại nhiều thị trường lớn được cải thiện trong bối cảnh nguồn cung hồ tiêu toàn cầu vẫn ở mức hạn chế.

Về thị trường, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam trong tháng 5 với 5.858 tấn, chiếm 23,3% tổng lượng xuất khẩu, mặc dù giảm 19,4% so với tháng trước. UAE đứng thứ hai với 2.073 tấn và tiếp tục duy trì nhu cầu nhập khẩu ổn định. Trong khi đó, Trung Quốc nhập khẩu 1.512 tấn, giảm tới 66,8% so với tháng 4, trở thành nguyên nhân chính kéo giảm xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng.

Trên thế giới, trong tháng 5/2026, Brazil xuất khẩu 9.137 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 56,0 triệu USD, giảm 28,3% về lượng và 28,8% về giá trị so với tháng 4/2026; đồng thời giảm 11,8% về lượng và 15,7% về giá trị so với tháng 5/2025.

Nhận định về xu hướng trong ngắn hạn, các chuyên gia cho rằng, thị trường hồ tiêu nhiều khả năng sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi nguồn cung toàn cầu còn hạn chế. Nếu nhu cầu nhập khẩu từ Mỹ và Trung Quốc tiếp tục tăng trong nửa cuối năm, giá hồ tiêu có thể duy trì ở vùng cao và xuất hiện thêm các nhịp tăng mới.