Giá tiêu hôm nay 3/6/2026: Trong nước ổn định

(VTC News) -

Giá tiêu hôm nay 3/6 tại thị trường trong nước

Sau khi giảm mạnh trong hôm qua, giá tiêu trong nước sáng 3/6 vẫn giữ mức 136.000 - 139.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk và Lâm Đồng ghi nhận giá thu mua cao nhất với 139.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 đồng/kg, trong khi giá tiêu ở Đồng Nai và Gia Lai phổ biến ở mức 136.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước hôm nay ổn định. (Ảnh: Sfarm)

Giá tiêu hôm nay 3/6 trên thế giới

Tại thị trường quốc tế, giá tiêu hôm nay 3/6/2026 biến động trái chiều. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Indonesia được niêm yết ở mức 7.160 USD/tấn, tăng 0,06% so với hôm trước. Trái lại, tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giảm 1,24%, xuống 6.025 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu đen Malaysia vẫn duy trì chuỗi ngày đi ngang ở mức 9.350 USD/tấn.

Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam cũng ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng của Indonesia được niêm yết ở mức 9.241 USD/tấn, tăng 0,11% so với ngày hôm trước.

Giá tiêu trắng Malaysia giữ nguyên ở mức 12.250 USD/tấn. Tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam được báo giá ở mức 9.000 USD/tấn, không ghi nhận biến động mới.

Dự báo giá tiêu

Trái ngược với sự lặng sóng trong nước, thị trường hồ tiêu toàn cầu chứng kiến sự phân hóa rõ rệt khi giá tiêu tại Brazil tiếp đà đi xuống, trong khi Indonesia bắt đầu nhích tăng trở lại. Điều này cho thấy thị trường hồ tiêu thế giới đang chịu áp lực cung - cầu khác nhau giữa các quốc gia.

Brazil dự kiến đạt sản lượng 118.000 tấn hồ tiêu trong niên vụ 2026. Xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm đạt 38.000 tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Brazil, với khối lượng nhập khẩu đạt 11.300 tấn.

Trong khi đó, sản lượng hồ tiêu năm 2026 của Indonesia dự báo giảm 13%, xuống khoảng 32.000 tấn do lượng mưa quá lớn ảnh hưởng đến năng suất.

Tại Việt Nam, những tháng đầu năm 2026 chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của ngành hồ tiêu. Theo số liệu từ cơ quan chức năng, trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu hồ tiêu đạt khoảng 96.800 tấn với kim ngạch xấp xỉ 623 triệu USD, tăng 31,6% về lượng và tăng 22,6% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.