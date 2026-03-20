Sau chỉ đạo của Giám đốc Công an Hà Nội, vỉa hè vẫn bị tái lấn chiếm

Sau 'tối hậu thư' của Giám đốc Công an Hà Nội, vỉa hè vẫn bị tái lấn chiếm
Ngày 6/3 vừa qua, tại hội nghị trực tuyến đánh giá việc giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "bắt cóc bỏ dĩa". Đồng thời, Giám đốc Công an thành phố ra "tối hậu thư": Nếu nhắc nhở đến lần thứ 3 mà địa bàn vẫn để tái diễn vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, sẽ kiên quyết đánh giá "không hoàn thành nhiệm vụ" với Trưởng Công an phường, xã đó.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News vào chiều và tối các ngày 18 - 19/3 cho thấy, tại một số tuyến phố Hà Nội vẫn còn tình trạng hàng quán ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh và trông giữ xe.
Tại khu vực ngõ 553 đường Giải Phóng, một quán bia ngang nhiên bày bàn ghế tràn kín vỉa hè để phục vụ kinh doanh.
Cách đó không xa, một đoạn vỉa hè trong ngõ 553 Giải Phóng bị biến thành nơi đỗ ô tô.
Trên phố Nhuệ Giang (phường Hà Đông), nhiều đoạn vỉa hè và lòng đường bị chiếm dụng làm nơi trông giữ xe.
Tại đây, nhiều hàng quán cũng vô tư lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh.
Tại phố Bà Triệu (phường Hà Đông), khu vực vỉa hè trước cổng chợ Hà Đông bị các tiểu thương chiếm dụng để buôn bán.
Vỉa hè hai bên phố Bà Triệu và khu vực xung quanh chợ Hà Đông bị hàng quán lấn chiếm, chiếm dụng gần như toàn bộ.
Bà Hằng, tiểu thương kinh doanh hoa quả tại chợ Hà Đông, cho biết việc bày bán bên ngoài chợ sẽ thu hút khách nhiều hơn. Nếu phải di dời vào trong chợ hoặc chuyển sang vị trí khác, lượng khách sẽ giảm hẳn.
Hàng quán bày tràn lan, lấn chiếm vỉa hè khiến người đi bộ buộc phải di chuyển xuống lòng đường.
Tương tự, trên phố Lê Lợi (phường Hà Đông), khu vực phía sau chợ Hà Đông cũng xuất hiện tình trạng lấn chiếm vỉa hè, khiến lối đi dành cho người đi bộ gần như bị xóa bỏ.
Hàng hóa được bày kín vỉa hè, chiếm dụng toàn bộ lối đi.
Trên các phố Hàng Khoai, Hàng Giấy, tình trạng hàng quán lấn chiếm vỉa hè diễn ra phổ biến từ sáng đến tối.
Hàng hóa bị các tiểu thương bày tràn kín xuống mép đường, buộc người dân và du khách phải di chuyển xuống lòng đường.
Tại phố Trương Định, nhiều quán và cửa hàng tận dụng vỉa hè để bày bán, kinh doanh hàng hóa tràn lan.
Thậm chí, một nhà hàng chiếm dụng toàn bộ vỉa hè để trông giữ xe, gần như không còn không gian cho người đi bộ.
Tại khu vực vỉa hè nút giao Phạm Ngọc Thạch – Lương Đình Của về đêm, hàng quán mọc lên dày đặc, lấn chiếm vỉa hè, phủ kín cả một góc đường.
“Việc lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, đặc biệt vào buổi tối không chỉ chiếm dụng hoàn toàn không gian đi bộ của người dân mà còn gây ồn ào, mất trật tự cả khu phố. Không biết đến bao giờ tình trạng biến vỉa hè thành nơi mưu sinh mới được xử lý dứt điểm”, anh Thiện (phường Kim Liên) bức xúc.