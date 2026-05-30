Những cái ôm của bố mẹ tiếp thêm tự tin cho sĩ tử thi vào lớp 10

Sáng 30/5, gần 125.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi Ngữ văn, mở màn kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027, đánh dấu chặng đua quan trọng sau nhiều tháng ôn luyện.
Tại điểm thi THCS Chu Văn An (phường Tây Hồ), từ hơn 6h, nhiều phụ huynh đã đưa con đến trường, tranh thủ ổn định tâm lý và đảm bảo chuẩn bị tốt nhất trước giờ làm bài.
Sắp đến giờ vào phòng thi, nam sinh vẫn tranh thủ xem lại bài vở, rà soát kiến thức với hy vọng có khởi đầu thuận lợi ở môn thi đầu tiên.
Nhiều phụ huynh cẩn thận kiểm tra lại giấy tờ, dụng cụ học tập, tránh để con quên những vật dụng cần thiết.
Nhiều phụ huynh dành cho con những cái ôm, nụ hôn, lời động viên và cử chỉ ân cần.
Những cái ôm, nụ hôn vội vã của cha mẹ là nguồn động viên giúp thí sinh bình tĩnh, tự tin hơn khi bước vào kỳ thi quan trọng.
Như nhiều bậc phụ huynh khác, người mẹ này ân cần dặn dò con giữ bình tĩnh, đọc kỹ đề và làm bài cẩn thận.
“Môn thi đầu tiên thường tạo áp lực lớn cho các con, vì vậy tôi luôn nhắc con giữ bình tĩnh, tự tin làm bài. Hy vọng cháu sẽ đạt kết quả tốt”, phụ huynh này chia sẻ.
Ngoài mẹ, người đồng hành cùng thí sinh Nguyễn Gia Hiếu (THCS Giảng Võ) đến điểm thi còn có cô em gái nhỏ. Cái bắt tay của cô bé trước giờ thi như một lời chúc anh trai bình tĩnh, làm bài tốt.
Với môn Ngữ văn, thí sinh có thời gian làm bài 120 phút. Theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đề thi môn này được ra theo hình thức tự luận. Về cấu trúc, đề gồm 2 phần: Đọc hiểu và Viết. Về cách thức tính điểm, phần Đọc hiểu 4 điểm, phần Viết 6 điểm.
Chiều cùng ngày, thí sinh tiếp tục thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm trong 60 phút. Sáng mai 31/5, thí sinh làm bài thi môn Toán với thời gian 120 phút.