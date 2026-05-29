Ông nội 80 tuổi chở cháu đi làm thủ tục thi lớp 10, động viên bằng bát phở nóng

Giữa dòng người vội vã đưa con đến điểm thi Trường THCS Chu Văn An sáng 29/5, hình ảnh cụ ông tóc bạc chở cháu nội đến trường thu hút sự chú ý của nhiều người. Ông Trần Quang Huy (80 tuổi, trú tại Hà Nội) chia sẻ từ sáng sớm đã chuẩn bị để đưa cháu đi thi với mong muốn tiếp thêm tinh thần cho cháu trước kỳ thi quan trọng.

“Bố mẹ cháu hôm nay đều phải đi làm nên ông đồng hành cùng cháu”, ông Huy nói.

Năm nay, gia đình ông có tới 3 cháu dự thi lớp 10, gồm 2 cháu ngoại và 1 cháu nội. Cháu nội sống cùng nên được ông “ưu tiên” đưa đi làm thủ tục. Trước giờ đến điểm thi, ông Huy còn đưa cháu đi ăn phở nóng để lấy tinh thần. Với ông, sự động viên giản dị ấy cũng là cách giúp cháu bớt áp lực trước kỳ thi được xem là căng thẳng nhất sau nhiều năm học.

Ông Trần Quang Huy đưa cháu nội đến điểm thi tại Trường THCS Chu Văn An.

Cháu nội của ông Huy là em Trần Phúc Thịnh - Học sinh Trường THCS Láng Thượng. Nam sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp tiếng Nhật của Trường THPT Kim Liên và đặt mục tiêu đạt khoảng 25,5 - 26 điểm trong kỳ thi năm nay. “Những ngày gần thi em không tạo áp lực cho bản thân, em nghĩ quan trọng nhất là giữ tinh thần thoải mái”, Thịnh nói.

Sĩ tử bày tỏ việc được ông trực tiếp đưa đi làm thủ tục dự thi khiến em cảm thấy có thêm động lực và tinh thần để cố gắng hơn trong kỳ thi lần này.

“Em rất xúc động khi ông lớn tuổi nhưng vẫn dậy sớm đưa em đi làm thủ tục. Em sẽ cố gắng học tập và làm bài thật tốt để không phụ lòng gia đình”, Thịnh cho hay.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm nay sẽ diễn ra trong các ngày 30 và 31/5. Đây tiếp tục là kỳ thi có tính cạnh tranh cao khi số lượng học sinh đăng ký dự thi lớn hơn nhiều so với chỉ tiêu tuyển sinh của các trường công lập.

Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin tại các điểm thi, đã bố trí lực lượng thanh niên tình nguyện để hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh di chuyển vào điểm thi, phòng thi nhanh chóng, thuận lợi, tránh ùn tắc.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo thành phố cũng yêu cầu UBND các xã, phường bố trí địa điểm chờ cho phụ huynh tại khu vực gần điểm thi. Việc này nhằm giúp phụ huynh có nơi nghỉ trong thời gian chờ đón con, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Các địa điểm chờ được yêu cầu bảo đảm điều kiện cần thiết như quạt, chỗ ngồi, nước uống phù hợp; đồng thời góp phần hạn chế tình trạng tập trung đông người trước cổng trường, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự khu vực điểm thi.

Trong quá trình tổ chức thi, nếu phát sinh tình huống bất thường liên quan đến sức khỏe hoặc các sự cố khác, các điểm thi phải báo cáo ngay về Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố để được hướng dẫn xử lý kịp thời.